Канада запровадила санкції проти 203 членів терористичних "Л/ДНР"
МЗС Канади запровадила санкції щодо 203 терористичних представників "ДНР/ЛНР"
Про це повідомляє офіційний сайт уряду Канади.
Санкції стосуватимуться 11 високопоставлених осіб "Л/ДНР" та 192 членів народних рад. У документі також наголосили, що Канада продовжить вживати заходів щодо Росії, координуючи їх із партнерами у міжнародному співтоваристві.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого Канада впровадила санкції проти близько 1000 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.
"Спроба анексії російським режимом окремих районів Донбасу є грубим порушенням міжнародного права. Сьогоднішні заходи посилюють тиск на президента Путіна та тих, хто причетний до жахливих подій, що відбуваються в Україні. Канада продовжує закликати до негайного виведення російських військ з української землі. Канада координуватиме подальші дії зі своїми партнерами у міжнародному співтоваристві та продовжуватиме притягувати президента Путіна та його спільників до відповідальності за цю безглузду війну", - йдеться у повідомленні канадців.
- 4 квітня Канада анонсувала нові санкції проти ще 9 росіян та 9 білорусів, близьких соратників лідерів російського та білоруського режимів.
- 27 квітня стало відомо, що Федеральний уряд Канади збирається внести поправки в законодавство і дозволити перерозподіл вилучених підсанкційних іноземних активів на компенсації жертвам або допомоги у відновленні іноземної держави.
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