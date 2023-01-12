Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Вугільна електростанція в Британії продовжила роботу ще на два роки через війну в Україні

Вугільна електростанція в Британії продовжила роботу ще на два роки через війну в Україні

12 січня, 2023 четвер
09:35
Світ

Вугільна електростанція в Ноттінгемширі працюватиме ще два роки після запланованої дати закриття через війну в Україні, яка викликала енергетичну кризу в Британії

Про це інформує The Guardian.

Станцію Ratcliffe-on-Soar у 2022 році планували закрити, проте минулого року заявили про продовження роботи до 31 березня цього року.

Закриття було пов'язане зі спробою уряду Британії відмовитися від використання вугілля у виробництві електроенергії та скоротити викиди вуглецю.

"Десять років тому вугільні електростанції виробляли понад 40% електроенергії у Британії, але минулого року цей показник впав до 1,5%. Міністри поставили перед Британією мету взагалі припинити використання вугілля", - роз'яснили у відомстві.

Однак в лютому 2022 року вторгнення РФ в Україну призвело до бойкотування російського газу. Між постачальниками енергії та National Grid уклали екстрені контракти, аби залишати станції відкритими як резервний варіант. Нині жодна з вугільних станцій, які попросили залишатися в мережі цієї зими, не попросила подавати електроенергію.

Один із чотирьох блоків на станції Ratcliffe-on-Soar мав бути закритий у вересні 2022 року, але тепер він закриється разом із трьома іншими блоками на станції у вересні 2024 року.

Представник уряду сказав: "Велика Британія має безпечну та диверсифіковану енергетичну систему, і ми як і раніше впевнені в безпеці постачання. Тісно співпрацюючи з Ofgem, National Grid Gas та іншими ключовими галузевими організаціями, ми постійно контролюємо наше енергопостачання та гарантуємо, що готові до низки сценаріїв. Відповідно до нашої чистої нульової цілі, уряд планує поступово припинити виробництво електроенергії на вугіллі без зменшення тиску до кінця 2024 року".

Повідомляється, що у вівторок Британія виробила рекордну кількість електроенергії на вітрових турбінах.

"21,6 ГВт електроенергії було вироблено вітром рано ввечері, що становить близько 50% електроенергії, необхідної для Британії о 18:00 та 18:30. Це другий випадок за два тижні, коли у Британії було побито вітровий рекорд після того, як попередній рекорд був встановлений 30 грудня", - пише видання.

  • Навіть якщо Росія повністю припинить постачання газу, Європейський союз готовий до зими, зазначила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
газ
Європа
війна з Росією
Велика Британiя
Читайте також:
путін путлер
10 січня, 2023 вiвторок
Будь-яке усунення Путіна від влади призведе до розпаду Росії, - дипломат Огризко
Су-57
9 січня, 2023 понедiлок
Британська розвідка з'ясувала, де РФ ховає сучасні Су-57, які використовує для ударів по Україні
окупанти
11 січня, 2023 середа
Окупанти не приховують своїх планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.66
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 січня
10:42
Звітував ворогу про критичну інфраструктуру, розміщення ППО та сухопутних військ на Черкащині: СБУ затримала російського агента
10:33
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини: загарбники пошкодили 6 будинків у Вугледарі, у Кураховому - адмінбудівлю, житловий фонд й підприємство
10:18
OPINION
Микола Княжицький
Російську церкву в Україні хочуть зберегти
10:06
санкції проти Росії
Ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ планують на початку лютого, до саміту Україна - ЄС у Києві, - ЗМІ
10:02
Зустріч міністра енергетики Германа Галущенка з заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом
США цьогоріч нададуть Україні небувалу підтримку для відновлення енергетики, - Галущенко
10:01
OPINION
Михайло Жернаков
Українські суди будуть обезголовлені
09:54
Олексій Данілов
Данілов сказав, за скільки часу українські воїни можуть опанувати танки Leopard
09:36
Санкції
США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості, - WSJ
09:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Постачання танків Leopard і Challenger стане подоланням червоної лінії в наданні Україні важкої зброї, - Згурець
09:05
Костянтин Жеваго
Я пишаюся тим, що українець і іншого паспорту не маю, - Костянтин Жеваго
09:05
Ворог 90 разів обстріляв Херсонську область з різних видів озброєння минулої доби
09:05
астероїд
Повз Землю пролетить астероїд завбільшки з Біг-Бен
09:03
Окупанти
У Луганську під потреби поранених військових РФ окупанти облаштували актову залу обласної лікарні, - ОВА
08:59
Інфографіка
валюта доллар обмін валют
Актуальний курс валют на 12 січня: ціна на долар та євро в Україні
08:51
Армія РФ гатила по щонайменше 11 населених пунктах Харківщини протягом доби, пошкоджені підприємство й будинки
08:45
Пожежа на буксирі "Адлер", Москва
На водосховищі Москви горів буксир "Адлер"
08:32
Інфографіка
Втрати окупантів
Гелікоптер, 430 солдатів та 3 безпілотники: Генштаб назвав, що втратила Росія за добу війни в Україні
08:31
ППО
Над Чорним морем, поблизу Одещини, українська ППО збила безпілотник ворога
08:26
ЗСУ
В районі Соледара українське військо знищило понад 100 росіян
08:18
За добу на Донеччині російські війська убили мирного жителя
08:15
Огляд
Діамантова рука Москви
Діамантова рука Москви. Чому Європа продовжує купувати російські криваві алмази
08:13
на фото: будинок
Уночі росіяни обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди
08:03
OPINION
Зоя Казанжи
Ми ржемо над губами й сідницями...
07:40
окупанти
Окупанти в Криму набирають найманців до новостворених ПВК, пропонують високе грошове утримання, - Генштаб
07:24
Оновлено
на фото: уламок ракети
Ворог обстріляв Запоріжжя: пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки
07:09
Віктор Ляшко
Вплив війни на свій психоемоційний стан відчувають близько 14 мільйонів українців, - Ляшко
06:40
Соледар супутник
Maxar поширила нові супутникові знімки розбомблених Соледара та Бахмута
06:08
Андрій Дмитрієв
У Білорусі затримали колишнього кандидата у президенти Дмитрієва, - ЗМІ
06:01
Валерій Герасимов
Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків, - ISW
05:43
Американський цивільний літак
У США назвали можливу причину масового збою в роботі авіації
05:32
мобілізовані росіяни
Наступу РФ перешкоджатимуть дефіцит боєприпасів і проблеми з забезпеченням армії, - ISW
04:39
США Японія
Війна Путіна загрожує принципам, які лежать в основі міжнародного порядку, - спільна заява очільників МЗС США і Японії
04:11
Реджеп Ердоган
Туреччина готова відкрити гуманітарний коридор для поранених військових з України, - Ердоган
03:43
Мая Санду
Молдова виконала майже половину вимог для інтеграції в ЄС, - Санду
03:15
Ллойд Остін
Очільник Пентагону заявив, що повідомлення РФ про взяття Соледара не мають підтверджень
02:47
101-а американська дивізія
В Нідерланди прибула військова техніка зі США, вона підсилить бази НАТО у Польщі та Литві
02:19
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
У Міноборони Британії прокоментували зміну командування військ РФ в Україні
01:51
МКС
Аварія на МКС: Космонавтів повернуть на Землю наступним кораблем "Союз"
01:23
Робота з відновлення електропостачання
Укренерго обіцяє покращення ситуації з електропостачанням на вихідні
00:55
ракетні системи США
США продовжать підтримувати Україну усім необхідними для перемоги у війні з РФ, - Білий дім
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV