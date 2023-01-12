Про це інформує The Guardian.

Станцію Ratcliffe-on-Soar у 2022 році планували закрити, проте минулого року заявили про продовження роботи до 31 березня цього року.

Закриття було пов'язане зі спробою уряду Британії відмовитися від використання вугілля у виробництві електроенергії та скоротити викиди вуглецю.

"Десять років тому вугільні електростанції виробляли понад 40% електроенергії у Британії, але минулого року цей показник впав до 1,5%. Міністри поставили перед Британією мету взагалі припинити використання вугілля", - роз'яснили у відомстві.

Однак в лютому 2022 року вторгнення РФ в Україну призвело до бойкотування російського газу. Між постачальниками енергії та National Grid уклали екстрені контракти, аби залишати станції відкритими як резервний варіант. Нині жодна з вугільних станцій, які попросили залишатися в мережі цієї зими, не попросила подавати електроенергію.

Один із чотирьох блоків на станції Ratcliffe-on-Soar мав бути закритий у вересні 2022 року, але тепер він закриється разом із трьома іншими блоками на станції у вересні 2024 року.

Представник уряду сказав: "Велика Британія має безпечну та диверсифіковану енергетичну систему, і ми як і раніше впевнені в безпеці постачання. Тісно співпрацюючи з Ofgem, National Grid Gas та іншими ключовими галузевими організаціями, ми постійно контролюємо наше енергопостачання та гарантуємо, що готові до низки сценаріїв. Відповідно до нашої чистої нульової цілі, уряд планує поступово припинити виробництво електроенергії на вугіллі без зменшення тиску до кінця 2024 року".

Повідомляється, що у вівторок Британія виробила рекордну кількість електроенергії на вітрових турбінах.

"21,6 ГВт електроенергії було вироблено вітром рано ввечері, що становить близько 50% електроенергії, необхідної для Британії о 18:00 та 18:30. Це другий випадок за два тижні, коли у Британії було побито вітровий рекорд після того, як попередній рекорд був встановлений 30 грудня", - пише видання.

Навіть якщо Росія повністю припинить постачання газу, Європейський союз готовий до зими, зазначила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

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