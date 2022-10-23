"Вважав бути на війні своїм обов'язком", - Княжицький про полеглого на фронті режисера Василя Яворського

Про це ввечері у неділю, 23 жовтня 2022 року, він написав у себе на фейсбуці.

"Загинув на фронті Василь Яворський. Він працював на Еспресо і був режисером моєї програми "Вечір з Миколою Княжицьким". Про загибель Василя я знаю уже другий день. Але просили не писати. Ще не сказали родичам. І ось з‘явилися у фейсбуці співчуття…", - зазначив Княжицький.

За словами Миколи Княжицького, Василь часто приходив на ефіри з сином-школярем.

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"Ми виходили у суботу і Василеві не хотілося губити цінний час спілкування. Він знав, що буде вторгнення і ще за два тижні до нього пішов у тероборону. Два останні перед повномасштабним вторгненням випуски ми вже без Василя випускали. Я їздив до нього і інших львів'ян на фронт, коли лише їх туди перевели зі Львова. Багато людей нарікало і справедливо. Василь - навпаки. Вважав бути на війні своїм обов'язком", - розповів Княжицький.

"Раніше він як режисер зробив декілька документалок про героїв війни. Мене запрошували на прем'єри і я плакав у залі з глядачами", - поділився Микола Княжицький.

"Василь Яворський - талановитий режисер, мій співавтор , чудова людина і справжній громадянин України віддав життя за нас… Вічная пам'ять", - підсумував журналіст.

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