"Вважав бути на війні своїм обов'язком", - Княжицький про полеглого на фронті режисера Василя Яворського
Народний депутат України, громадський діяч і журналіст Микола Княжицький відреагував на звістку про загибель у бойових діях телевізійного режисера зі Львова, свого колеги Василя Яворського
Про це ввечері у неділю, 23 жовтня 2022 року, він написав у себе на фейсбуці.
"Загинув на фронті Василь Яворський. Він працював на Еспресо і був режисером моєї програми "Вечір з Миколою Княжицьким". Про загибель Василя я знаю уже другий день. Але просили не писати. Ще не сказали родичам. І ось з‘явилися у фейсбуці співчуття…", - зазначив Княжицький.
За словами Миколи Княжицького, Василь часто приходив на ефіри з сином-школярем.
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"Ми виходили у суботу і Василеві не хотілося губити цінний час спілкування. Він знав, що буде вторгнення і ще за два тижні до нього пішов у тероборону. Два останні перед повномасштабним вторгненням випуски ми вже без Василя випускали. Я їздив до нього і інших львів'ян на фронт, коли лише їх туди перевели зі Львова. Багато людей нарікало і справедливо. Василь - навпаки. Вважав бути на війні своїм обов'язком", - розповів Княжицький.
"Раніше він як режисер зробив декілька документалок про героїв війни. Мене запрошували на прем'єри і я плакав у залі з глядачами", - поділився Микола Княжицький.
"Василь Яворський - талановитий режисер, мій співавтор , чудова людина і справжній громадянин України віддав життя за нас… Вічная пам'ять", - підсумував журналіст.
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