Ввечері 1 січня загарбники з артилерії двічі гатили по Сумщині
1 січня увечері окупанти з території Росії двічі обстріляли з артилерії прикордонні райони Сумської області
Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Після 22 години, 1 січня, росіяни з артилерії обстріляли Миропільську громаду", - пише Живицький.
Зафіксовано 8 прильотів снарядів окупантів з РФ.
Також близько одинадцятої години ночі із мінометів рашисти гатили по Краснопільській громаді. Повідомляється про 5 прильотів.
Внаслідок обстрілів загарбників ніхто не постраждав. Руйнування відсутні.
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