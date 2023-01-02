Ввечері 1 січня загарбники з артилерії двічі гатили по Сумщині

Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 22 години, 1 січня, росіяни з артилерії обстріляли Миропільську громаду", - пише Живицький.

Зафіксовано 8 прильотів снарядів окупантів з РФ.

Також близько одинадцятої години ночі із мінометів рашисти гатили по Краснопільській громаді. Повідомляється про 5 прильотів.

Внаслідок обстрілів загарбників ніхто не постраждав. Руйнування відсутні.

За день, 28 грудня 2022 року, російські загарбники завдали 70 ударів по території Сумської області.

Уранці 29 грудня на Сумщині збили дві ворожі ракети: "Ще одна ракета росіян знищена над Сумщиною силами ППО".

У четвер, 29 грудня, російські загарбники завдали 51 удар по прикордонних громадах Сумської області.

Уранці 30 грудня російські загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Зафіксовано 60 прильотів з мінометів.

За день 31 грудня російські терористи завдали 110 ударів по Сумській області.

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