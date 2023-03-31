Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Я особисто впевнений у тому, що, на відміну від 2015-2016 років, коли така миротворча операція могла б призупинити розвиток тодішнього конфлікту - на сьогодні це виглядає абсолютно недоречним. Оскільки введення будь-яких миротворців (ООН, ЄС, НАТО) ніколи не пропустить Росія", - наголосив Єльченко.

Він вважає, що РФ не погодиться на рішення, яке не буде передбачати участь миротворців дружніх до них країн.

"Уявіть, щоб на Донбасі чи під Херсоном стояли миротворці з Білорусі, Сирії, Еритреї чи Ірану. Введення миротворців зараз може призвести до заморожування конфлікту, що є в інтересах РФ. Так, буде гинути менше людей, але це абсолютно не влаштує ні український народ, ні керівництво. Ця ідея уже не на часі. Сьогодні це нереально і абсолютно нікому не потрібно", - підсумував дипломат.