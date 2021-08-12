Ввозили в Україну наркотики під виглядом ліків і косметики: СБУ викрила наркокур’єрів

Про це передає пресслужба СБУ.

"СБУ заблокувала два міжнародні канали контрабандного переправлення в Україну наркотиків і прекурсорів. Зловмисники ввозили оптові партії "товару" під виглядом лікарських засобів і косметичної продукції", - йдеться в повідомленні.

Середньомісячні "прибутки" зловмисників становили десятки тисяч доларів.

Так, на території митного посту Міжнародного аеропорту "Бориспіль" правоохоронці викрили двох наркокур’єрів.

Зловмисники намагалися провезти до нашої країни партію псевдоефедрину – прекурсору, який у підпільних нарколабораторіях використовують для виготовлення метамфетаміну.

"Щоб приховати протиправну діяльність, ділки декларували багаж як лікарські засоби. Після переправлення "товару" зловмисники планували реалізувати його через власну мережу дилерів", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що затримані входять до складу міжнародного злочинного угруповання, яке спеціалізується на збуті оптових партій наркотиків з однієї з африканських країн.

Співробітники СБУ встановили організатора осередку наркоугруповання в Україні. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому та іншим учасникам протиправної діяльності про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у Києві затримано ще одного організатора контрабандного каналу наркотиків до нашої країни. Зловмисники переправляли концентрований канабіс з однієї з країн Північної Америки під виглядом косметичної продукції.

Для переправлення "товару" вони використовували сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Правоохоронці затримали організатора наркотрафіку під час отримання чергової "посилки". Слідчими СБУ за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України йому повідомлено про підозру.

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