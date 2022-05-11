Взагалі цю націю викинути, - капітан "Ворскли" про відсторонення РФ від єврокубків
Капітан "Ворскли" Володимир Чеснаков позитивно ставиться до відсторонення Росії від футбольних змагань у наступному сезоні
Про це повідомляє "Футбол NEWS".
"Взагалі цю націю викинути. Хай вони в себе, на своїй території туристичні якісь маршрути прокладають. Хай вони там собі грають у футбол, різні види спорту. Вони там будуть чемпіонами світу по Європі, чи навпаки – чемпіонами Європи по світу. І хай собі там процвітають, у своїй стороні", – сказав Володимир Чеснаков.
На рахунку 34-річного Чеснакова 17 матчів, 1 гол і 1 асист у цьому сезоні. Капітан "Ворскли" виступає на позиції центрального захисника.
- 17 квітня футбольні клуби "Ворскла" та "Полтава" провели благодійний віртуальний матч задля підтримки ЗСУ.
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