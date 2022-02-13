Вже другий "птах" з Литви сів у "Борисполі". Вночі розвантажили ще два з набоями від США
В київському аеропорту "Бориспіль" вдень у неділю, 13 лютого 2022 року, приземлився вантажний борт із військовою допомогою для України від Литовської Республіки
Сталося це о 15:18 за Києвом, свідчать дані порталу Flight Radar24. Про це передає Еспресо.TV.
Військово-транспортний Boeing C17A Globemaster III летів з авіабази НАТО у місті Шауляй через Польщу, минаючи Білорусь.
Це вже другий військовий вантаж із Шауляю від литовських партнерів.
"Доставили багато патронів. Ні, не так. ДУУУЖЕ БАГАТО ПАТРОНІВ", - повідомив на фейсбуці військовий та волонтер Сергій Тахмазов, додавши відповідні світлини.
Яка вага доставлених боєприпасів, це наразі не відомо.
Світлини Сергія Тахмазова
- Загалом упродовж останніх місяців Україна отримала від західних партнерів близько 1300 тонн військово-технічної допомоги.
- Перший борт приземлився 22 січня 2022 року.
- Разом з тим, як наголошують у країнах - членах НАТО, що активно допомагають Україні, у випадку імовірних нових ударів РФ по Україні тут не має бути їхніх військових. З цієї причини США та Велика Британія тимчасово виводять з України своїх інструкторів.
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