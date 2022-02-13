Вже другий "птах" з Литви сів у "Борисполі". Вночі розвантажили ще два з набоями від США

Сталося це о 15:18 за Києвом, свідчать дані порталу Flight Radar24. Про це передає Еспресо.TV.



Військово-транспортний Boeing C17A Globemaster III летів з авіабази НАТО у місті Шауляй через Польщу, минаючи Білорусь.









Світлини Сергія Тахмазова



Цього разу рейс виконав "Глоубмайстер" сил Альянсу з Угорщини.





"Доставили багато патронів. Ні, не так. ДУУУЖЕ БАГАТО ПАТРОНІВ", -



Яка вага доставлених боєприпасів, це наразі не відомо. Окрім того, протягом ночі з 12 на 13 лютого 2022 року у цьому ж міжнародному аеропорту ЗСУ розвантажили ще два транспортні літаки американської компанії National, що прибули зі США."Доставили багато патронів. Ні, не так. ДУУУЖЕ БАГАТО ПАТРОНІВ", - повідомив на фейсбуці військовий та волонтер Сергій Тахмазов, додавши відповідні світлини.Яка вага доставлених боєприпасів, це наразі не відомо.















Світлини Сергія Тахмазова

Загалом упродовж останніх місяців Україна отримала від західних партнерів близько 1300 тонн військово-технічної допомоги.

Перший борт приземлився 22 січня 2022 року.

Разом з тим, як наголошують у країнах - членах НАТО, що активно допомагають Україні, у випадку імовірних нових ударів РФ по Україні тут не має бути їхніх військових. З цієї причини США та Велика Британія тимчасово виводять з України своїх інструкторів.

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Це вже другий військовий вантаж із Шауляю від литовських партнерів.