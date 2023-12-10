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Ексклюзив

"Вже є позитивний результат": менеджерка Work.ua Розлуцька про набір людей в армію через інтернет

10 грудня, 2023 неділя
15:11
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

Менеджерка сайту Work.ua Анастасія Розлуцька розповіла, що на початку роботи нового функціоналу для залучення спеціалістів до лав ЗСУ вже є ряд закритих вакансій

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Дійсно, зараз ряд вакансій на сайті закриваються. Ми також спостерігаємо, які вакансії для Сил оборони закриваються. До прикладу, вакансії діловода. Сьогодні ми вже можемо сказати, що наші партнери задоволені ініціативою пропозиції вакансій до лав ЗСУ через інтернет-сайти. Звісно ж партнерами ми називаємо Сили оборони, які й оприлюднюють на нашому сайті свої вакансії", - розповіла Розлуцька.

Менеджерка сайт наголосила, що новий функціонал для залучення спеціалістів до війська запрацював не так давно і потребує доопрацювань.

"Можливо, процес не йде так швидко, як би того хотілось. Однак варто зауважити, що це процес і він тільки на самому початку такої роботи. Меморандум про співпрацю з Міністерством оборони ми підписали не так давно. Працюємо над різними нюансами цієї системи. Є різні випадки. До прикладу, є пенсіонери, які хотіли б долучитись до лав ЗСУ саме через пропозицію відкритих вакансій на нашому сайті", - додала вона.

  • 2 листопада стало відомо, що бригада спеціального призначення "Азов" почала публікувати вакансії та набирати військовослужбовців через сайт із працевлаштування Wоrk.uа. "Азов" у пошуку сотень спеціалістів різних напрямів: від стрільців до кухарів, від парамедиків до водіїв, від операторів БПЛА до екскаваторників. 
  • Згодом Міністерство оборони України розпочало проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Міноборони та голова організації Lobby X Владислав Грезєв підписали договір про створення рекрутингового проєкту. 
  • 7 грудня Міністерство оборони України та генеральний директор платформи з працевлаштування robota.ua Валерій Решетняк підписали меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу в ЗСУ
Україна
російська армія
ЗСУ
мобілізація
окупанти
Військові новини
Міністр оборони України
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