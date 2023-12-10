"Вже є позитивний результат": менеджерка Work.ua Розлуцька про набір людей в армію через інтернет

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Дійсно, зараз ряд вакансій на сайті закриваються. Ми також спостерігаємо, які вакансії для Сил оборони закриваються. До прикладу, вакансії діловода. Сьогодні ми вже можемо сказати, що наші партнери задоволені ініціативою пропозиції вакансій до лав ЗСУ через інтернет-сайти. Звісно ж партнерами ми називаємо Сили оборони, які й оприлюднюють на нашому сайті свої вакансії", - розповіла Розлуцька.

Менеджерка сайт наголосила, що новий функціонал для залучення спеціалістів до війська запрацював не так давно і потребує доопрацювань.

"Можливо, процес не йде так швидко, як би того хотілось. Однак варто зауважити, що це процес і він тільки на самому початку такої роботи. Меморандум про співпрацю з Міністерством оборони ми підписали не так давно. Працюємо над різними нюансами цієї системи. Є різні випадки. До прикладу, є пенсіонери, які хотіли б долучитись до лав ЗСУ саме через пропозицію відкритих вакансій на нашому сайті", - додала вона.