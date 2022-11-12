Взимку путінська армія буде найслабшою, - військовий експерт Грант
Взимку Збройні сили України будуть найсильніші у порівнянні з російською армією, саме через це потрібно продовжувати воювати належним чином
Про це сказав британський військовий експерт, полковник Глен Грант у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
На його думку, Путін поспішає воювати, тому що розуміє, що часу в нього обмаль.
"Я хвилююся за те, щоб ЗСУ взимку не перестали воювати належним чином. Тому що саме взимку путінська армія буде найслабшою, тому що орки і солдати зомбі-апокаліпсису не захочуть воювати, коли на вулиці мінус 10 чи мінус 15. І саме тоді українська армія буде найсильнішою у порівнянні з російською", - зазначив Грант.
Він вважає, що зима - це можливість перемогти їх.
"Ми не можемо дати їм час зволікаючи, час на підготовку більшої кількості людей, більшої кількості техніки, час на отримання обладнання з Північної Кореї, адже Північна Корея має мільйонну армію, а це означає, що у них є багато обладнання, яке вони можуть передати Росії. Тому ми не повинні допустити, щоб у них був цей час. Наразі час має вирішальне значення і Путіну добре про це відомо", - підсумував експерт.
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