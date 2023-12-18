"Взірцево хоробрі воїни": Зеленський привітав військову контррозвідку СБУ з професійним святом
18 грудня президент України Володимир Зеленський привітав воїнів військової контррозвідки Служби безпеки України з професійним святом, назвавши їх взірцем хоробрості воїнів
Про це він сказав у вечірньому привітанні.
"Хочу сьогодні привітати воїнів нашої військової контррозвідки Служби безпеки України. Воїни відзначають свій професійний день. І це не просто хоробрі воїни – це взірцево хоробрі воїни, взірцево результативні. Саме такі, на яких варто рівнятись", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що контррозвідники дуже вдало воюють і на землі, і у морі. За його словами, окупанти це вже відчули на собі під час сотень українських операцій, зокрема усі знають про ураження Кримського мосту, про роботу українських безпілотників, особливо в морі.
Президент також зазначив, що воїни ефективно виявляють шпигунів і зрадників.
"Воїни, я дякую вам за кожен прояв вашої сили, за вашу сміливість, за всі ваші перемоги в боях. Одне слово, молодці!" - резюмував Зеленський.
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В СБУ розповіли, що для роботи морських дронів SeaBaby використали спеціальний зв’язок, щоб не покладатися тільки на супутниковий зв’язок Starlink.
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