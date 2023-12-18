"Взірцево хоробрі воїни": Зеленський привітав військову контррозвідку СБУ з професійним святом

Про це він сказав у вечірньому привітанні.

"Хочу сьогодні привітати воїнів нашої військової контррозвідки Служби безпеки України. Воїни відзначають свій професійний день. І це не просто хоробрі воїни – це взірцево хоробрі воїни, взірцево результативні. Саме такі, на яких варто рівнятись", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що контррозвідники дуже вдало воюють і на землі, і у морі. За його словами, окупанти це вже відчули на собі під час сотень українських операцій, зокрема усі знають про ураження Кримського мосту, про роботу українських безпілотників, особливо в морі.

Президент також зазначив, що воїни ефективно виявляють шпигунів і зрадників.

"Воїни, я дякую вам за кожен прояв вашої сили, за вашу сміливість, за всі ваші перемоги в боях. Одне слово, молодці!" - резюмував Зеленський.