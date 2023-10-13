Як підібрати взуття до спідниці і про що не варто забувати, щоб образ виглядав стильно

На що слід звернути увагу

При складанні образу жінки часто стикаються з питанням, як правильно підібрати взуття до спідниць різної довжини. Складність полягає в тому, що обидва ці предмети гардеробу повинні працювати в унісон, щоб комплект вийшов стильним та гармонійним.

З яким взуттям носити спідницю міні

Вважається, що до міні-спідниць підходить практично будь-яке взуття – від високих ботфортів до босоніжок на шпильці. Насправді все залежить від моделі спідниці. Наприклад, універсальний варіант трапецієподібного силуету не варто поєднувати з туфлями на високій шпильці, інакше образ вийде занадто вульгарним.

Спідницю довжини міні ідеально доповнять ботфорти. Каблук при цьому має бути не вищим за 5–7 сантиметрів. Також верх образу слід зробити об'ємнішим, наприклад, за рахунок куртки в стилі оверсайз або вільного пальта. І не забувайте, що колготи краще вибирати в тон взуття, щоб силует виглядав цілісним.

Не менш цікаво виглядає спідниця довжини міні у поєднанні з грубими черевиками – виходить гра на контрасті: поєднання зухвалого та сексуального. Схожого ефекту можна досягти, якщо комбінувати міні-спідницю з ботильйонами на високих або низьких підборах.

Взуття на низьких підборах вибирайте з товстою підошвою, а ось від балеток і низьких черевиків краще відмовитися, оскільки з довжиною міні вони виглядатимуть непропорційно.

З яким взуттям носити спідницю міді

Спідниця довжини міді органічно виглядатиме з класичними туфлями та лоферами. Стильний осінній чи зимовий образ вийде, якщо поєднувати спідницю міді з чоботами та ботильйонами. А для створення більш розслабленого та повсякденного образу спиніть свій вибір на кросівках.

Завжди намагайтеся залишати зазор між взуттям та подолом спідниці (крім тих випадків, коли йдеться про високі чоботи) – так образ видається більш витонченим. Ботильйони рекомендується вибирати вище щиколотки: вони універсальні і залишать невелику ділянку "голої" ноги, що зробить образ легшим.

Чоботи до спідниці міді підійдуть будь-які: чоботи-труби, гармошка і так далі. Однак невисоким дівчатам краще віддавати перевагу моделям з витягнутим носом, оскільки він візуально витягує образ.

З яким взуттям носити спідницю максі

У цьому випадку все залежить від того, з якого приводу ви плануєте носити комплект, а також до якого стилю ваш образ. Якщо ви хочете створити витончений вечірній образ, то до спідниці максі можна підібрати класичні туфлі-човники. Високі дівчата можуть дозволити собі носити спідницю максі із балетками чи сандалями.

У повсякденних образах спідниці довжини максі органічно поєднуються із чоботами, а також з ботильйонами та черевиками на підборах. Якщо вибираєте взуття без підборів, то віддайте перевагу кедам на товстій підошві, кросівкам або лоферам.