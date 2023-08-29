WBA оцінила скандальний удар Дюбуа у поєдинку з Усиком

Про це йдеться в офіційній заяві WBA.

"Олександр Усик залишається чемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у суперважкій вазі після перемоги над Даніелем Дюбуа технічним нокаутом у дев’яти раундах цієї суботи на стадіоні Вроцлав, Польща", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що Усик вдруге зберіг свій чорно-золотий пояс, пояси WBO й IBF після чудового поєдинку, в якому він працював з розумом і точністю, щоб досягти перемоги.

"Усик показував гарний бокс, покладався на джеб і роботу ніг, щоб домінувати над Дюбуа, який не полегшив йому цей вечір і пішов віч-на-віч з чемпіоном, але, зрештою, не зміг досягти своєї мети", - додають у WBA.

Крім того, в Асоціації наголосили, що зона, в яку потрапив Дюбуа, викликала суперечки про законність удару. Однак рефері ухвалив рішення, що удар припав у зону нижче пояса, і дав Усику необхідний час для відновлення, аби продовжити бій.

Так, отримавши недозволений удар, українець змінив позицію і почав діяти трохи агресивніше, щоб зробити два нокдауни в бою і здобути перемогу в дев'ятому раунді.

"Перемога стала 21-ю в професійній кар'єрі Усика, на рахунку якого 14 нокаутів. Тим часом у Дюбуа зараз 19 перемог, 2 поразки та 18 нокаутів", - підсумували у Всесвітній боксерській асоціації.

Перемога Усика над Дюбуа

У ніч з 26 на 27 серпня в польському Вроцлаві український боксер Олександр Усик провів бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Даніель Дюбуа брудно пробив нижче пояса Олександра Усика. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти".

Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Згодом стало відомо, що британський боксер Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Адже сам Дюбуа не вважає, що був удар нижче поясу, його підтримує і промоутер.

Сам Усик прокоментував удар британського боксера: "Багато хто каже, що удар був "легальним"? Готовий з ним (Дюбуа - ред.) побитися завтра. Реванш, вулична бійка. Я готовий. Завтра, навіть прямо зараз. На голих кулаках. Без ніг, лише на руках. Не можна людей бити у пах. Бокс - це спорт джентльменів, а не вулична бійка".

Крім того, тренер британського боксера Даніеля Дюбуа Дон Чарльз розкритикував українця Олександра Усика після поєдинку і звинуватив у нечесній перемозі.

Хронологію поєдинку можна прочитати за посиланням.