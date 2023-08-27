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Головна Спорт "Я не вважаю, що це удар нижче поясу". Команда Дюбуа оскаржуватиме перемогу Усика

"Я не вважаю, що це удар нижче поясу". Команда Дюбуа оскаржуватиме перемогу Усика

27 серпня, 2023 неділя
16:33
Спорт Поєдинок Усика з Дюбуа

Британський боксер Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком, згідно з якими переможцем двобою визнано українця

Про це заявив сам Дюбуа, а також промоутер Френк Воррен, передає Суспільне.

Йдеться про епізод на початку п'ятого раунду, коли Даніель Дюбуа наніс удар по Олександру Усику, і українець упав на канвас. Рефері в ринзі класифікував цей удар як нижче поясу, тому бій призупинили і дали час Усику на відновлення.

"Я не вважаю, що це удар нижче поясу. Я думаю, що наніс його за правилами і що у мене вкрали перемогу. Мене сьогодні пограбували, я ще повернуся", - сказав Дюбуа ще в ринзі.

На думку Воррена, Дюбуа нібито не бив Усика куди не слід.

"Це не був удар нижче поясу. Вони (судді - ред.) не зняли жодних очок з Дюбуа. Мені подобається Усик, але це було суто домашнє суддівство. Олександр не був готовий продовжувати, йому надали кількість хвилин на відновлення. Як довго він підіймався?", - розповів Воррен.

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Промоутер додав, що команда Дюбуа буде оскаржувати рішення рефері щодо удару нижче поясу. Таким чином, Воррен хоче досягти проведення реваншу між Усиком та Дюбуа.

"Ми подамо апеляцію на те, що відбулося. Керівні структури мають переглянути та оголосилити про реванш. Удар був чистим, Дюбуа мав виграти", - наголосив Воррен.

Своєю чергою, Усик прокментував удар Дюбуа, класифікований рефері як той, що булив нижче пояса.

"Багато хто каже, що удар був "легальним"? Готовий з ним (Дюбуа - ред.) побитися завтра. Реванш, вулична бійка. Я готовий. Завтра, навіть прямо зараз. На голих кулаках. Без ніг, лише на руках. Не можна людей бити у пах. Бокс - це спорт джентльменів, а не вулична бійка", - заявив Усик на післяматчевій конференції.

  • У ніч з 26 на 27 серпня в польському Вроцлаві український боксер Олександр Усик провів бій проти британця Даніеля Дюбуа.
  • Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Даніель Дюбуа брудно пробив нижче пояса Олександра Усика. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.
  • Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти".
  • Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.
Бокс
Олександр Усик
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