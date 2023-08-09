Про це повідомив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

"Додаємо можливість поширювати свій екран під час відеодзвінка в WhatsApp", – написав він.

Як повідомило видання TechCrunch, нова функція дає змогу ділитися своїми документами, фотографіями та навіть кошиком для покупок із контактами, доступними під час відеодзвінків.

Спільний доступ до екрана в WhatsApp можна отримати, торкнувшись або клацнувши піктограму "Поділитися". Користувачі можуть вибрати між окремим додатком або всім екраном. Схожа функція працює на типових платформах для відеоконференцій, як-от Google Meet і Zoom. Окрім спільного використання екрана, WhatsApp запустив підтримку відеодзвінків у ландшафтному режимі.

У WhatsApp повідомили TechCrunch, що функцію спільного доступу до екрана почали поетапно впроваджувати й невдовзі вона стане доступною всім користувачам Android, iOS і Windows.