WhatsApp додав функцію демонстрації екрана під час відеодзвінка
Месенджер WhatsApp представив нову функцію – спільний доступ до екрана для поліпшення якості відеодзвінків на своїй платформі
Про це повідомив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.
"Додаємо можливість поширювати свій екран під час відеодзвінка в WhatsApp", – написав він.
Як повідомило видання TechCrunch, нова функція дає змогу ділитися своїми документами, фотографіями та навіть кошиком для покупок із контактами, доступними під час відеодзвінків.
Спільний доступ до екрана в WhatsApp можна отримати, торкнувшись або клацнувши піктограму "Поділитися". Користувачі можуть вибрати між окремим додатком або всім екраном. Схожа функція працює на типових платформах для відеоконференцій, як-от Google Meet і Zoom. Окрім спільного використання екрана, WhatsApp запустив підтримку відеодзвінків у ландшафтному режимі.
У WhatsApp повідомили TechCrunch, що функцію спільного доступу до екрана почали поетапно впроваджувати й невдовзі вона стане доступною всім користувачам Android, iOS і Windows.
- 27 липня у застосунок WhatsApp додали функцію, яка дає змогу користувачам обмінюватися відеоповідомленнями
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