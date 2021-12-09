WhatsApp запустив пілотний проєкт з криптовалютних переказів

Про це повідомляє The Verge.



Видання пише, що скористатися переказами вже може обмежене коло жителів США.



Відправка платежу схожа на надсилання будь-якого іншого вкладення в WhatsApp під час листування - необхідно натиснути на "скріпку" на пристроях Android або на "плюс" на iOS і вибрати "платіж" у меню, що з'явилося.



Про інтеграцію Novi з WhatsApp написав у Twitter топменеджер Novi Стефан Касріель.



У Novi заявили, що комісію за перекази не братимуть, а також не встановлюватимуть ліміти на частоту криптовалютних переказів, а платежі при цьому будуть перераховуватися миттєво.