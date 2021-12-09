WhatsApp запустив пілотний проєкт з криптовалютних переказів
У месенджері WhatsApp з'явиться можливість відправляти криптовалюту через гаманець Novi від компанії Meta
Про це повідомляє The Verge.
Видання пише, що скористатися переказами вже може обмежене коло жителів США.
Відправка платежу схожа на надсилання будь-якого іншого вкладення в WhatsApp під час листування - необхідно натиснути на "скріпку" на пристроях Android або на "плюс" на iOS і вибрати "платіж" у меню, що з'явилося.
Про інтеграцію Novi з WhatsApp написав у Twitter топменеджер Novi Стефан Касріель.
- Нагадаємо, 19 липня 2021 WhatsApp запустив функцію групових відеодзвінків.
- 6 грудня 2021 у WhatsApp з'явилася функція повідомлень, які можуть зникати за замовчуванням через добу, 7 днів і 90 днів.
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