Зникаючі повідомлення у чатах: у WhatsApp з'явилася нова функція

Про це повідомив власник компанії Facebook Марк Цукерберг.



"Сьогодні ми впроваджуємо нову опцію зникнення повідомлень в WhatsApp, і ви зможете зробити так, щоб всі нові чати зникали за замовчуванням через 24 години, 7 днів або 90 днів. Не всі повідомлення повинні залишатися назавжди", - написав Цукерберг.

Нагадаємо, 19 липня 2021 WhatsApp запустив функцію групових відеодзвінків.