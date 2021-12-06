Зникаючі повідомлення у чатах: у WhatsApp з'явилася нова функція
У застосунку WhatsApp з'явилася нова функція - повідомлення, які можуть зникати за замовчуванням через добу, 7 днів і 90 днів
Про це повідомив власник компанії Facebook Марк Цукерберг.
"Сьогодні ми впроваджуємо нову опцію зникнення повідомлень в WhatsApp, і ви зможете зробити так, щоб всі нові чати зникали за замовчуванням через 24 години, 7 днів або 90 днів. Не всі повідомлення повинні залишатися назавжди", - написав Цукерберг.
- Нагадаємо, 19 липня 2021 WhatsApp запустив функцію групових відеодзвінків.
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