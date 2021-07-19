WhatsApp запустив функцію групових відеодзвінків
У месенджері WhatsApp з’явилась функція групових дзвінків
Про це у Facebook повідомив Марк Цукерберг.
"Запускаю групові дзвінки в WhatsApp сьогодні. Тепер, якщо ви додані в груповий дзвінок або якщо ви його пропустили, ви можете приєднатися в будь-який час", - зазначив він.
Відтак, у груповому відеодзвінку матимуть можливість брати участь до восьми користувачів додатку. Коли до вас надходить оповіщення, на екрані відображається список учасників конференції, де перший контакт - ім’я людини, яка додала вас до дзвінка
Серед особливостей відеодзвінка можна відзначити:
-
Якість дзвінка залежатиме від користувача з найслабшою швидкістю мережі;
-
Під час конференції кожен матиме змогу ввімкнути або ж вимкнути камеру;
-
Під час дзвінка неможливо вилучити учасника конференції. Аби вийти з дзвінка, користувачу додатку доведеться самостійно покласти слухавку;
-
Функція групових дзвінків доступна лише для користувачів Android з оновленням 4.1 та вище.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе