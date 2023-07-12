Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Wizz Air, протез і хейт. Чому міжнародні компанії мають поважати українців з інвалідностями і без
OPINION

Wizz Air, протез і хейт. Чому міжнародні компанії мають поважати українців з інвалідностями і без

Марина Данилюк-Ярмолаєва
12 липня, 2023 середа
18:11
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

"Українського ветерана на протезі висадили з літака компанії Wizz Air". Небайдужі пасажири рейсу Тель-Авів-Варшава виклали відповідне відео в TikTok. І одразу полетіли палиці в сторону популярного угорського лоукосту

Близько доби українські дипломати й наше МЗС шукали хлопця. І врешті знайшли. 

Ось що написав публічно речник МЗС Олег Ніколенко:

Багато хто видихнув після цього уточнення і сказав, "ну, якщо не ветеран, то нема чого звертати увагу". Знаходились навіть ті, хто дорікав хлопцю за те, що він видав себе за ветерана — мовляв, їхав у малиновій кепці і так його можна було легко сплутати з десантником. Однак, це цілковита неправда. Так своє відео, що він буцімто ветеран — підписала користувачка TikTok.

Однак погляньмо на неприємний інцидент ширше. 

У Wizz Air пояснили ситуацію та публічно перепросили в Twitter.

"Безпека є нашим пріоритетом номер один, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги. (...) Це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира", – сказали в компанії. 

До початку повномасштабного вторгнення цей популярний авіаперевізник був у кожному більш-менш великому місті з аеропортом. І якщо авіакомпанія так зневажливо ставиться до громадян з інвалідностями й певними особливостями, що буде далі після її повернення в Україну щойно завершиться війна. Треба враховувати, що у нас буде значний відсоток людей з ампутаціями, протезами. І відповідно — не можна викидати із літака всіх, хто не знав, як обслуговувати особливого клієнта. 

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут називає приблизну кількість ветеранів після цієї війни — близько п’яти мільйонів осіб. В уряді цифру дають трохи меншу, але теж вражаючу. "Ми розуміємо, що кількість ветеранів в майбутньому, після нашої перемоги буде значно більшою. Зараз ми очікуємо, що прогнозована кількість дотичних до ветеранської політики - 4 мільйони людей", - каже міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.  

Величезний відсоток цих людей матиме ампутації, протези, тяжкі операції, тривалу реабілітацію і наслідки невидимих на око контузій. Це переважно молоді люди, які матимуть особисте і професійне життя, родину. Тому треба готуватися, що це не будуть монахи, які закриються в дальніх печерах у 30 років. Ці люди захочуть подорожувати та бути активними.

Коли компанія Wizz Air каже про необхідність супроводу — вона відверто лукавить. Адже уже є випадки, коли супровід буде проблематичним. Дуже показовою є історія родини Наталі Степаненко і її двійнят Яни та Ярослава, які потрапили під удар російською "Точкою У" по краматорському вокзалу. Тоді мама і її 11-річна донька отримали ампутацію ніг. То ж хто їх має супроводжувати у польотах? Кваліфікований персонал має подбати про їхній комфорт у салоні чи двома інвалідами має опікуватись неповнолітній син? 

Тінь на компанію Wizz Air кидає ще і позиція угорського уряду. Безумовно, лоукостер — це приватний бізнес. Але не так давно прем'єр-міністр видав Віктор Орбан спіч на тему, що Україна то "страна 404". І був він присмачений отакою цитатою: "Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде".

Це могло створити певне тло зневаги до українських громадян. Особливо до тих, хто беззахисний і потребує допомоги. І стюарди на тому борту могли вирішити: якщо українець та ще і без ноги — то дрібниця. 

Наша війна підсвітила чимало наших внутрішніх недоліків і тріщин зовнішнього світу. Ми не віримо в ООН, не віримо в Міжнародний комітет Червоного Хреста, малюємо саркастичні меми на Амнесті інтернешнл. Ми маємо виколупувати свої права і своє місце у світі. Голосно кричати, гучно заявляти й не боятись заткнути пельку тим, хто вважає, що українці загрались у свій "печерний націоналізм". А мали б уже закрити пельку і сісти за стіл переговорів з Путіним. 

Українці мають навчитися захищати свої права. І пояснити будь-якій компанії, яка прийде на наш ринок після війни, що важлива кожна людина. Фізично здорова. На візку і з протезами. Люди з інвалідністю.

Люди з протезами одружуються і народжують дітей. Люди зі штучними руками запускають власний бізнес. Вони платять податки, пишуть книги і йдуть у відпустки своєї мрії. Тому це може колоти комусь очі, але реальність така, що ці люди важливі. І це наша етика нового, де у недалекому майбутньому серед нас житиме 4-5 мільйонів ветеранів.

Якщо пробачити історію з людиною з інвалідністю, яка втратила ногу в ранній юності в ДТП — вже завтра у спину можуть виштовхувати ветерана, який врятував від окупації Київ.

Компанія Wizz Air з її дешевими квитками справді багатьом українцям відкрила світ і показала, як воно випити чашку кави у Відні та перекусити смачною піцою в Римі. Однак треба поважати українців, якщо ти працюєш тут і хочеш отримати кошти. І щоб кожен клієнт забронював квитки удруге. 

Новини
Суспільство
Ізраїль
Угорщина
Війна з Росією
Читайте також:
Бен Воллес
12 липня, 2023 середа
"Ми не Amazon": міністр оборони Британії відреагував на критику Зеленського про відсутність запрошення України в НАТО
Дмитро Медведєв
12 липня, 2023 середа
Медведєв відреагував на перший день саміту НАТО: пророкує Третю світову війну
Нічна атака на Київ 13 липня
13 липня, 2023 четвер
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
13 липня
12:53
Ексклюзив
Кремінь Тарас
Кремінь: жодних експериментів у кінематографі із заміни українського дубляжу титруванням бути не може
12:52
на фото Тетяна Плачкова
Нардепка від забороненої ОПЗЖ Плачкова складає мандат
12:48
Девід Леттерман і Володимир Зеленський
Інтерв'ю Девіда Леттермана з Зеленським номінували на премію "Еммі"
12:48
Оновлено
Сергій Лавров
"Україна отримає F-16 за графіком": Кулеба відповів на заяву Лаврова про "загрозу з боку Заходу в ядерній сфері"
12:34
Кримський міст
Окупанти приховано перевозять боєприпаси через Крим у цивільних вантажівках, - рух "Атеш"
12:18
СБУ викрила колаборантку з Куп'янська
У Куп'янську СБУ затримала чиновницю-колаборантку, яка очолювала "управління фінансів" окупантів
12:17
українські полонені
РПЦ знову готує незаконну передачу українських полонених до Угорщини, - ЗМІ
12:13
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "калібрів" напоготові
12:04
OPINION
Олексій Мустафін
Піррів провал?
11:53
Google Bard
В Україні запрацював чатбот від Google на основі ШІ
11:42
Ексклюзив
Довженко-Центр
Поки що нема відчуття тріумфу: керівниця Музею кіно про рішення суду щодо реорганізації Довженко-Центру
11:21
командир 58 армії рф Іван Попов
У РФ відсторонили командира 58 армії Попова - нібито за доповідь про реальні проблеми Росії на фронті
11:18
посівна аграрії
USAID АГРО надасть українським фермерам міндобрива для осінньої посівної
11:16
Окупанти ізолювали селище Пришиб на Запоріжжі, росгвардійці шукають коригувальників, – мер Мелітополя
11:16
Новини компаній
Швидше б вересень: світ чекає на презентацію iPhone 15
11:04
Партнерський матеріал
Кейс Крайстчерча: зруйноване землетрусом місто, долю якого віддали в руки місцевих мешканців
10:57
Джо Байден
Білий дім продовжив санкції проти Росії та Ірану через неправомірні затримання американців
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 13 липня: євро трохи здорожчав
10:36
кадирівці
Розвідка Британії пояснила, якої тактики дотримувалися кадировці під Мар'їнкою
10:27
Огляд
міжнародний огляд
Байден готує НАТО до тривалого конфлікту з РФ, а Балтійське море стає озером Альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 липня
10:15
обстріл Запоріжжя
За добу російська армія атакувала 12 регіонів України: щонайменше 13 постраждалих та 2 загиблих
10:10
Олексій Данілов
"Важливо, що країни-володарі ядерної зброї надаватимуть допомогу": Данілов про гарантії безпеки G7 для України
10:04
Ексклюзив
Ворог знизив активність на Горлівському напрямку, - боєць ЗСУ
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Україна має підстави критикувати НАТО
09:56
Еммануель Макрон
Макрону відправили лист із людським пальцем всередині, - ЗМІ
09:23
Інфографіка
втрати рф
РФ втратила 510 солдатів, 26 БПЛА та 9 бойових бронемашин за добу, - Генштаб ЗСУ
09:20
ЗСУ
ЗСУ просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, РФ застосовує резерви й переміщує війська, – Генштаб
08:58
Ексклюзив
У Маріуполі та районі зросла кількість російських військових, - Андрющенко
08:57
Оновлено
Нічна атака на Київ 13 липня
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
08:56
кадирівці
Українські сили вдарили по казармі кадировців у Маріуполі, - Андрющенко
08:46
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Кількість постраждалих внаслідок вибуху у Запоріжжі 12 липня зросла до 20
08:23
ракета
Сили ППО за ніч збили усі повітряні цілі ворога: 20 ударних дронів та 2 "калібри"
08:16
Борис Джонсон
"Провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років": Джонсон застеріг США від "втоми від України"
08:16
Інфографіка
Далекобійні ракети SCALP
Далекобійні ракети SCALP: технічні характеристики і як вони допоможуть Україні на фронті
08:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?
07:55
плезіозавр "Нессі"
На аукціон у Нью-Йорку виставили рештки доісторичної морської рептилії
07:24
Естонія
Естонія підтримала надання американських касетних боєприпасів Україні
07:00
Анонс
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна - Вондроушова: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Вімблдону
06:54
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету
06:30
Ужгород Школа юного археолога
У Перу археологи виявили 3000-річний "прохід кондора" на місці храму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV