World Athletics продовжила заборону на участь у змаганнях для РФ та Білорусі

Про це він оголосив під час брифінгу.

"Атлети, офіційні особи та персонал із Росії та Білорусії все ще відсторонені від змагань на невизначений термін через агресію в Україні", - сказав очільник організації.

При цьому World Athletics скасувала іншу заборону - з 2015 року участь Росії в організації була заборонена через допінговий скандал. 8 років російські спортсмени мали право виступати виключно під нейтральним прапором, але навіть попри скасування цього обмеження, наразі участь росіян та білорусів заборонена через війну.