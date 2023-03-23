World Athletics продовжила заборону на участь у змаганнях для РФ та Білорусі
Голова організації World Athletics Себастьян Коу 23 березня оголосив про продовження заборони на участь у змаганнях для РФ та Білорусі через війну з Україною
Про це він оголосив під час брифінгу.
"Атлети, офіційні особи та персонал із Росії та Білорусії все ще відсторонені від змагань на невизначений термін через агресію в Україні", - сказав очільник організації.
При цьому World Athletics скасувала іншу заборону - з 2015 року участь Росії в організації була заборонена через допінговий скандал. 8 років російські спортсмени мали право виступати виключно під нейтральним прапором, але навіть попри скасування цього обмеження, наразі участь росіян та білорусів заборонена через війну.
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