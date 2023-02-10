Xbox, HoloLens, Surface: Microsoft продовжила звільнення у рамках скорочення 10 тис. працівників

Про це інформує Blomberg.

Видання зазначає, що скорочення в апаратній групі HoloLens ставить під сумнів процес виробництва третього покоління окулярів за межами запланованої версії для армії США. Водночас Microsoft, яка відмовилася коментувати це питання, заявила, що залишається відданою простору змішаної реальності та поточній версії окулярів HoloLens 2.

"Хоча ми не коментуємо конкретні деталі щодо персоналу, ми можемо поділитися, що немає жодних змін у HoloLens 2 і нашій відданості змішаній реальності", - заявили в корпорації.

Також скорочення відбулися в ігровому секторі Xbox, зокрема у відділі маркетингу та в групі The Xbox Ecosystem. Так у четвер, 9 лютого, працівникам компанії Xbox на електронну пошту надійшов лист від керівника Microsoft Gaming Філа Спенсера. У ньому він повідомив про звільнення низки працівників. Причину рішення він не вказав.

Загалом було звільнено 617 людей.

Так минулого місяця Microsoft оголосила про скорочення 10 тис. працівників упродовж поточного кварталу. У зв'язку з цим призначена для кадрових змін частину прибутку корпорації склала 800 млн доларів. Загальний прибуток сягнув 1,2 млрд доларів.

Blomberg зазначає, що минулого місяця скорочення вплинули на студію, яка створює відеоігри Microsoft Halo, та на інших працівників групи змішаної реальності, зокрема на частину команди, яка працює над розробкою окулярів для армії США.