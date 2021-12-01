Я – дівчинка з Криму, яка мала українську лише раз на тиждень, але змогла заговорити рідною мовою, - гімнастка Різатдінова

Про це повідомляє KyivFM.



Тепер Різатдінова вважає українську мову - рідною.



"Хочу подякувати за свою українську мову вам (прим. - ведучій "Київ FM" Світлані Василенко). Завдяки вам у мене з'явилася вимова, якої у мене не було абсолютно. Я – дівчинка з Криму, яка мала українську мову лише раз на тиждень. Абсолютно не розмовляюча рідною мовою людина заговорила. Все можливо, якщо захотіти та знайти правильного наставника", – сказала Ганна Різатдінова.



28-річна українка є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2016 року і чемпіонкою світу із вправ з обручем 2013 року.



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