"Я готовий до розмови": Кулеба звинуватив Лаврова в намаганні уникнути "нормандської" зустрічі

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо дійсно результатом розмови президента Франції та канцлера Німеччини з президентом Росії стане вказівка від президента Путіна міністру Лаврову взяти участь у зустрічі міністрів, і він це зробить, а не знову знайде причину уникнути цієї зустрічі, я буду радий, я готовий до цієї розмови. Тому чекаємо на сигнал з Москви. Щойно вони там визначаться, ми будемо готові до проведення такої зустрічі", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що російський міністр Сергій Лавров уникає зустрічі.



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"За цей рік уже декілька разів на мене виходили або німецький колега, або французький колега і запитували, чи готовий я до зустрічі в "нормандському форматі", і щоразу я їм одразу без зволікань казав: "Готовий". Але щоразу ця зустрічі не відбувалася через те, що міністр Лавров її усіляко уникає", - пояснив Кулеба.