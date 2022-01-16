Я їду до України заради єдності і захисту нашої держави від гібридної агресії Кремля, - Порошенко
П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що повертається в Україну задля її захисту від російської агресії
Про це Порошенко заявив під час брифінгу у Варшаві, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами, він подякував усім союзникам за підтримку України на тлі російської ескалації біля кордонів нашої держави.
"Безперечно, я їду до України заради єдності, заради допомоги країні, щоб ми могли стати в обороні України і привернути міжнародну увагу. Також їду як депутат українського парламенту. Від кінця жовтня ми зверталися з проханням дати змогу висловити свою думку, свої поради з приводу того, як Україну зробити міцнішою, ефективнішою за таких обставин", – сказав Порошенко.
Він додав, що його повернення дасть ще одну нагоду оголосити позачергове засідання парламенту, присвячене загрозам, які постали перед Україною.
"Сидячи у горах з Коломойським, Єрмаком десь у Буковелі, Зеленський може почувається на висоті. Але моє повернення дасть ще одну нагоду оголосити позачергове засідання парламенту, присвячене цим загрозам", – наголосив Порошенко.
П'ятий президент зазначив, що позавчора був у Брюсселі, де зустрічався з депутатами Європарламенту
"Я подякував їм за надзвичайну сесію Комітету закордонних справ, яка відбудеться за нашої ініціативи. І завтра, в понеділок, о 8 годині відбудеться спеціальна сесія в парламенті цього Комітету з окремим порядком денним. У нас буде напружений понеділок і там, і тут. Але це покаже, які першочергові завдання постають перед Європарламентом для обговорення цієї ситуації", – сказав Порошенко.
Він закликав зміцнювати єдність, об’єднати націю, зробити все, щоб посилити спроможність України вистояти і протидіяти путінському сценарію.
"Це не тільки військовий наступ, а також підрив єдності, дезінтеграція країни, розбрат, п’ята колона, що має на меті із середини підірвати стабільність", – зазначив п’ятий президент.
Порошенко подякував усім за підтримку України і солідарність у непростий час.
"Я хотів би скористатись нагодою і подякувати всім друзям України, усім політикам, що нас підтримують, всім активістам, волонтерам, членам парламенту, журналістам. І дуже багатьом іншим, тим, хто не мовчить, хто не стоїть осторонь. Бо Україна потребує усіх вас. Україна для вас важлива. Вона у вашому серці. І це мене робить оптимістом на майбутнє", – резюмував Порошенко.
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