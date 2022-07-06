Я люблю Путіна як людину, - ексфутболіст "Реалу" та "Ман Сіті"

Про це повідомляє Sport24.

"Я люблю Путіна як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він каже "ні", значить, ні. Якщо так, то так. Найбільше мені подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує", – сказав нігерійський футболіст.

Шанувальникам футболу Еммануель Адебайор відомий своєю грою за мадридський "Реал", англійські "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем" та низку інших клубів.

Останнім клубом 38-річного нападника був Семассі з чемпіонату Того.

Transfermarkt оцінює гравця у 0 євро.

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