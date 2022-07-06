Я люблю Путіна як людину, - ексфутболіст "Реалу" та "Ман Сіті"
Колишній форвард мадридського "Реалу" Еммануель Адебайор заявив, що любить президента РФ Володимира Путіна, як людину
Про це повідомляє Sport24.
"Я люблю Путіна як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він каже "ні", значить, ні. Якщо так, то так. Найбільше мені подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує", – сказав нігерійський футболіст.
Шанувальникам футболу Еммануель Адебайор відомий своєю грою за мадридський "Реал", англійські "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем" та низку інших клубів.
Останнім клубом 38-річного нападника був Семассі з чемпіонату Того.
Transfermarkt оцінює гравця у 0 євро.
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