Я люблю Україну і готовий покласти голову за неї, - тренер Вернидуб дав патріотичне інтерв'ю російським журналістам
Український тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб дав патріотичне інтерв'ю російським журналістам
Вернидуб дав інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес".
Юрій Вернидуб заявив, що український футбол перебуває на вищому рівні ніж російський.
"Хто сильніший? Україна! У нас досить багато молодих футболістів. У Росії їх дуже мало. Чемпіонати не буду порівнювати. У вас майже всі бюджетні команди! В Україні немає бюджетних (прим. - клубів, які фінансуються державою). Бюджет - це одне. Ти його отримав і розпиляв", - сказав Вернидуб.
Також Вернидуб відповів на питання про те, чи готовий він попрацювати в Росії:
"Я вже говорив: ні. Якщо відносини налагодяться, то так. А зараз я свою позицію не буду міняти. Коли ми почнемо жити так, як жили раніше. Я люблю свою країну і готовий покласти голову за неї", - сказав Вернидуб.
Після 2-х матчів групу D в ЛЧ сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.
3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
- В іншому матчі ЛЧ молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал".
- 1 жовтня стало відомо, що український тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб заробляє у клубі менше ніж 20 тис. євро у місяць.
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