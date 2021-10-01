Я люблю Україну і готовий покласти голову за неї, - тренер Вернидуб дав патріотичне інтерв'ю російським журналістам

Вернидуб дав інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес".



Юрій Вернидуб заявив, що український футбол перебуває на вищому рівні ніж російський.

"Хто сильніший? Україна! У нас досить багато молодих футболістів. У Росії їх дуже мало. Чемпіонати не буду порівнювати. У вас майже всі бюджетні команди! В Україні немає бюджетних (прим. - клубів, які фінансуються державою). Бюджет - це одне. Ти його отримав і розпиляв", - сказав Вернидуб.

Також Вернидуб відповів на питання про те, чи готовий він попрацювати в Росії:

"Я вже говорив: ні. Якщо відносини налагодяться, то так. А зараз я свою позицію не буду міняти. Коли ми почнемо жити так, як жили раніше. Я люблю свою країну і готовий покласти голову за неї", - сказав Вернидуб.

Після 2-х матчів групу D в ЛЧ сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.

3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".

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