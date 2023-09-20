"Я мрію про той день, коли нарешті вже викину цей паспорт", - російська тенісистка намагається отримати українське громадянство
Російська тенісистка Вероніка Мірошниченко зізналась, що вважає Україну своєю Батьківщиною і прагне отримати українське громадянство
Про це пише "Великий теніс України".
За словами Мірошниченко, вона народилась у Москві, але виросла і провела все дитинство у Запоріжжі. Також важливо, що її батьки, бабуся і дідусь - з України.
"Я не вважаю себе звичайною росіянкою, яка грає під нейтральним прапором. Я була вихована в українській сім’ї, навчалася у звичайній загальноосвітній школі практично 11 років до моменту, як виїхала до США. Тож, звісно, я вважаю Україну своєю Батьківщиною і вважаю себе українкою, але з російським паспортом", - каже Вероніка Мірошниченко.
Тенісистка, у якої зараз російське громадянство, працює над тим, щоб отримати український паспорт.
"Я зараз активно займаюся питанням зміни громадянства. Зараз консульства працюють у дуже складному режимі, і ми намагаємося зробити все згідно із законодавством, але складний процес. Зараз ми збираємо документи, які необхідні - усі довідки зі школи, з федерації. Працюємо щодня, щоб швидше це зробити. Я мрію про той день, коли нарешті вже викину цей російський паспорт", - зізналась Мірошниченко.
Цікаво, що на юніорських змаганнях Мірошниченко грала під українським прапором.
"Мій тренер хотів, щоб я поговорила з ФТУ і розповіла про свою історію, тому що, як я вже говорила, я ніколи не вважала себе росіянкою, у дитинстві жила завжди в Україні, грала стільки турнірів. Я грала під українським прапором на змаганнях ITF Juniors. Уже коли реєструвалася на професійному рівні, потрібен був мій паспорт, а в мене ніколи не було українського громадянства. Єдиний документ, який завжди був, – російський паспорт, оскільки я народилася в Москві, і тому, навіть попри те, що я не хотіла змінювати прапор, у мене просто не було вибору", - розповіла Вероніка Мірошниченко.
Хто така Вероніка Мірошниченко
В інстаграмі російської тенісистки стоїть український прапор і підпис "Слава Україні". На матчі Вероніка Мірошниченко виходить у кепці зі синьо-жовтою стрічкою.
Вероніці Мірошниченко - 25 років. В одиночному рейтингу WTA вона посідає 406 місце (вищий рейтинг - 378), у парному - 238 місце (це її вищий рейтинг).
За свою кар'єру виграла 3 одиночні титули ITF, зокрема 1 у цьому сезоні (W60 у Пелхемі) і 6 у парному розряді.
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