"Я не буду приймати. Господь влаштує моє життя". Як настоятель Києво-Печерської Лаври відмовляє вірян від вакцинації
В мережі оприлюднено фрагмент відеозапису велелюдної проповіді настоятеля підконтрольної церкві Московського патріархату Києво-Печерської Лаври, єпископа УПЦ МП Павла (Лебедя), в якому той торкається теми антикоронавірусної вакцинації
Про це розповідає Еспресо.TV.
Єпископ, зокрема, каже що до нього з таким питання звернувлася одна з вірянок.
"Я відповів їй: "Я не говоритиму Вам - приймайте або не приймайте. Одним скажеш - не приймайте, кажуть: "Він чекає на нашу смерть". А іншим скажеш - не приймайте: "Ні, він хоче нашої смерті".
Тому я відповів: "Ви - як хочете. Я - не прийматиму. Господь влаштує моє життя тільки в покаянні і причасті тілом Христовим", - зазначив настоятель Лаври.
При цьому він назвав коронавірусну пандемію випробуванням, спрямованим на теми "аби відірвати від Бога і від святого храму".
Коли було здійснено даний запис не ззаначається.
На фейсбук його виклав священик Православної церкви України Олег Горбовський з міста Генічеська, що на Херсонщині. Слова єпископа УПЦ МП про вакцинацію він назвав "класикою жанру".
- Нагадаємо, на початку пандемії COVID-19 в Україні очільник УПЦ МП Онуфрій в своїй щотижневій авторській програмі на телеканалі "Інтер" публічно висловлював сумніви в існуванні коронавірусу.
- Нині редігійні діячі церкви Московського патріархату активно налаштовують своїх парафіян проти вакцинації, тоді як у ПЦУ її натомість всіляко підтримують.
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