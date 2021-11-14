"Я не буду приймати. Господь влаштує моє життя". Як настоятель Києво-Печерської Лаври відмовляє вірян від вакцинації

Про це розповідає Еспресо.TV.



Єпископ, зокрема, каже що до нього з таким питання звернувлася одна з вірянок.



"Я відповів їй: "Я не говоритиму Вам - приймайте або не приймайте. Одним скажеш - не приймайте, кажуть: "Він чекає на нашу смерть". А іншим скажеш - не приймайте: "Ні, він хоче нашої смерті".



Тому я відповів: "Ви - як хочете. Я - не прийматиму. Господь влаштує моє життя тільки в покаянні і причасті тілом Христовим", - зазначив настоятель Лаври.



Нагадаємо, на початку пандемії COVID-19 в Україні очільник УПЦ МП Онуфрій в своїй щотижневій авторській програмі на телеканалі "Інтер" публічно висловлював сумніви в існуванні коронавірусу.

Нині редігійні діячі церкви Московського патріархату активно налаштовують своїх парафіян проти вакцинації, тоді як у ПЦУ її натомість всіляко підтримують.

При цьому він назвав коронавірусну пандемію випробуванням, спрямованим на теми "аби відірвати від Бога і від святого храму".Коли було здійснено даний запис не ззаначається.На фейсбук його виклав священик Православної церкви України Олег Горбовський з міста Генічеська, що на Херсонщині. Слова єпископа УПЦ МП про вакцинацію він назвав "класикою жанру".