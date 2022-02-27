Я не дуже вірю в результат, але нехай спробують, - Зеленський про перемовини України з РФ
Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори між Україною та РФ, які відбуваються на українсько-білоруському кордоні
Про це він сказав у зверненні, передає Еспресо.TV.
"Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс", - заявив Зеленський.
Він прокоментував перемовини з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.
"Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і вертольоти летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому", - зазначив Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе