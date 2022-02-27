Я не дуже вірю в результат, але нехай спробують, - Зеленський про перемовини України з РФ

Про це він сказав у зверненні, передає Еспресо.TV.



"Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс", - заявив Зеленський.



Він прокоментував перемовини з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.



"Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і вертольоти летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому", - зазначив Зеленський.





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