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Я не вірю, що буде конфісковано майно російських олігархів, - адвокатка Козаченко

10 вересня, 2022 субота
19:25
Економіка

Тетяна Козаченко, адвокатка та громадська діячка, зазначила, що арешт на майно російських олігархів був накладений через санкції, які обмежують, а не позбавляють права власності

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Арешт на майно російських олігархів в інших країнах був накладений внаслідок застосування до них санкцій, тобто це означає, що чиниться міжнародний тиск для того, щоб змінити поведінку олігархів через обмеження їхніх дій та володіння майна. Але це не говорить про те, що це майно мають право у них забрати. Для того, аби забрати майно потрібні інші механізми, а саме зіставлення вартості та конкретна відповідальність особи", - пояснила адвокатка.

Тетяна Козаченко зауважила, що санкціями можна обмежити у чомусь, але не позбавити права власності, бо для цього треба або закон, або судове рішення, яке приймає та реалізує законодавство. А це вже складний механізм, який використовується не так часто.

"Я не вірю, що буде конфісковано майно олігархів і говорю це відкрито, бо це майно конкретних фізичних осіб і потрібно спочатку довести, що саме ці фізичні особи вчинили злочин та яку спричинили шкоду. Відповідно, щоб ця шкода була задоволена за рахунок їхнього майна. Але ми зараз маємо конкретну країну-агресорку і на сьогоднішній момент  можемо розробити механізми разом з міжнародними партнерами, щоб не просто накласти арешт на активи РФ, а і стягнути ці активи для компенсації шкоди, яку понесла Україна", - підкреслила Козаченко.

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Україна
Росія
олігархи
санкції проти Росії
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