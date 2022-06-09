"Я не жартую": Ердоган вимагає в Греції демілітаризувати острови в Егейському морі
Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив попередження Греції, закликав її демілітаризувати острови в Егейському морі і заявив, що "не жартує" з цим застереженням
Промову Ердогана цитує Associated Press.
Туреччина стверджує, що Греція нарощує військову присутність, порушуючи договори, що гарантують беззбройний статус островів Егейського моря. Ердоган стверджує, що острови були передані Греції за умови, що вони залишаться демілітаризованими.
"Ми закликаємо Грецію припинити озброювати острови, які мають невійськовий статус, і діяти відповідно до міжнародних угод. Я не жартую і говорю цілком серйозно. Ми застерігаємо Грецію, щоб вона утримувалася від мрій чи вчинків, про які вона потім шкодуватиме, Греція повинна прийти до тями", – сказав Ердоган в останній день військових навчань Efes-2022, що відбуваються неподалік Ізміра, на узбережжі Егейського моря.
Греки натомість стверджують, що Туреччина свідомо неправильно трактує угоди.
- Нагадаємо, Туреччина висунула 10 вимог для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.
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