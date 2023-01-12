"Я був народним депутатом від одного округу й обирався 21 рік поспіль. Непросто так мене люди обрали наймолодшим депутатом, мені було 24 роки, і я 21 рік працював депутатом саме того регіону, де я розвивав промисловість, створював робочі місця.

У 2019 році розпустили Верховну Раду і в той самий день як я зареєструвався кандидатом в народні депутати наступного скликання, ДБР порушила проти мене кримінальну справу", - розповів політик.

За його словами, ДБР не розслідує справу, не бере свідчень, оскільки не зацікавлена в її завершенні. «Всі зацікавлені у піарних акціях і звітах, а насправді доводити справу до суду чи закрити її ніхто не хоче», - відзначив Жеваго.

На його думку, справа має політичний характер і є вигідною Офісу президента, в якого є програма деолігархізації, яку вони намагаються продати українцям. "Я ж не є олігархом, бо жодного дня не керував ні міністерствами, ні жодною іншою державною установою", - наголошує підприємець. Натомість він переконаний, що кримінальну справу відкрили через критику дій "Слуг народу". "Безумовно я критикував "Слуг народу" як під час виборчої компанії, так і після. За те, що вони робили неправильно. Ми не можемо хотіти жити як в США і ЄС, а закони приймати такі, яких там не існує. Саме це я і критикував, як практична людина, яка хоче, щоб українці жили як в Європі: вільно, демократично і заможно", - відзначив ексдепутат.

"Я критикував і буду критикувати будь-яку політичну силу, якщо вона робитиме щось погане для країни, адже ми живемо в демократичній Україні. Я пишаюся тим, що я українець і іншого паспорту не маю", - наголосив Костянтин Жеваго.