Я почуваюся пограбованим, - тренер ЦСКА не стримав емоцій після прикрої поразки від "Зорі"

Про це повідомляє Gong.bg.



Младенов заявив, що відчуває себе пограбованим.



"Я почуваюся пограбованим. Ми домінували та могли забити. У футбол грають з розумом, нам потрібен клас та футбольний інтелект. Ми були активними в обох таймах. З такою великою концентрацією ми могли щось зробити. Ми обіграли суперника в обох матчах, але створили йому дуже багато моментів після наших дитячих помилок. Ми хотіли грати раціонально, але чим ближче було до кінця матчу, тим більше ми ризикували забити", – сказав тренер ЦСКА Стойчо Младенов .



"Зоря" перемогла софійську ЦСКА з рахунком 2:0. Луганська команда забила два голи на останніх хвилинах зустрічі - 87-й і 96-й.



Після 4 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і ділить друге-третє місце з італійською "Ромою", але у "вовків" один матч у запасі. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 7 балами.



У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.



У 5-му турі "Зоря" зіграє проти "Роми" у Римі. Матч відбудеться 25 листопада. Початок о 22:00.

4 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb