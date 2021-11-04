Я почуваюся пограбованим, - тренер ЦСКА не стримав емоцій після прикрої поразки від "Зорі"
Головний тренер ЦСКА Стойчо Младенов емоційно прокоментував поразку від "Зорі" у 4-му турі Ліги конференцій
Про це повідомляє Gong.bg.
Младенов заявив, що відчуває себе пограбованим.
"Я почуваюся пограбованим. Ми домінували та могли забити. У футбол грають з розумом, нам потрібен клас та футбольний інтелект. Ми були активними в обох таймах. З такою великою концентрацією ми могли щось зробити. Ми обіграли суперника в обох матчах, але створили йому дуже багато моментів після наших дитячих помилок. Ми хотіли грати раціонально, але чим ближче було до кінця матчу, тим більше ми ризикували забити", – сказав тренер ЦСКА Стойчо Младенов .
"Зоря" перемогла софійську ЦСКА з рахунком 2:0. Луганська команда забила два голи на останніх хвилинах зустрічі - 87-й і 96-й.
Після 4 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і ділить друге-третє місце з італійською "Ромою", але у "вовків" один матч у запасі. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 7 балами.
У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 5-му турі "Зоря" зіграє проти "Роми" у Римі. Матч відбудеться 25 листопада. Початок о 22:00.
- 4 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА.
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