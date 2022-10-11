"Я спустошена руйнуванням і горем, які переживає зараз мій народ", - зірка Голлівуду Мілла Йовович про терор Росії в Україні
Відома американська актриса українського походження Мілла Йовович відреагувала на масований обстріл України з боку Росії
Вона опублікувала емоційний пост в Instagram.
"Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила і милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними", - написала Мілла.
Актриса зазначила, що відчуває себе розбитою через цю новину.
"У цьому світі так багато ненависті, репресій і образ. Я хочу, щоб люди залишили один одного в спокої. Я хотіла написати про день корінних народів тут, в Америці, але після прочитання цієї новини мене просто нудить. Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевага білої раси вдома. Набридли самовдоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять", - повідомила вона.
Йовович додала, що сьогодні сумує разом з народом України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.24
Купівля 40.24Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.79Продаж 39.94
- Актуальне
- Важливе