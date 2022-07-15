English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Я стала менше плакати": як біженці та дружини військових ставлять рекорди з плетіння маскувальних сіток у новому Гончаренко центрі в Кодимі

"Я стала менше плакати": як біженці та дружини військових ставлять рекорди з плетіння маскувальних сіток у новому Гончаренко центрі в Кодимі

15 липня, 2022 п'ятниця
12:26
війна з Росією

У Кодимі на Одещині відкрився новий Гончаренко центр. Наразі основний напрямок діяльності центру – плетіння маскувальних сіток

Цей процес перетворився для учасниць на справжні групи психологічної підтримки. Для вимушених переселенців, волонтерів та дружин військових такі зустрічі дають можливість поділитись найболючішими переживаннями, що допомагає пережити втрату. Також центр відкриває освітній напрямок з вивчення англійської мови та волонтерський напрямок зі збору гуманітарної допомоги.

На Одещині в місті Кодима працює новий волонтерсько-освітній Гончаренко центр партнер. Ключовим напрямком діяльності кодимських волонтерів є плетіння маскувальних сіток для військових – з початку війни було сплетено понад 180 сіток, а це приблизно 9 тис м². Однак, це не єдиний напрямок - також планується впроваджувати заняття з арт-терапії, хенд-мейду та мовної освіти.

Як розповіла директорка Гончаренко центру в Кодимі Тетяна Лукашевич центр активно розвивається. "До нас приходить багато місцевих волонтерів, переселенців, дружин військових. Ми робимо разом корисну справу для нашої Армії. Наразі ми започатковуємо нову волонтерську ініціативу "Кодимські берегині" на базі нашого центру. Це буде щось на кшталт Клубу психологічної підтримки та особистісного розвитку. Ми вже провели зустріч, під час якої робили ляльки-мотанки. А незабаром в нас пройдуть заняття по лікарських травах", - розповіла Тетяна.

Жінки, які відвідують плетіння сіток, усі наголошують на тому, що цей процес і самі зустрічі допомагають їм психологічно пережити втрати та біль війни. "Я жила в окупації, тож знаю чим відрізняються орки та Українські Солдати. Я приходжу в Гончаренко центр плести сітки, бо для мене важливо надавати підтримку нашим військовим. Але я так само отримую тут колосальну підтримку від тих, хто так само, як і я пережив окупацію та від небайдужих щирих людей", - каже Анна з Херсону.

Олена з Херсонщини розповідає, що вона прийшла плести сітки одразу, як вирвалась із окупації: "Коли ми лише приїхали з сестрою до Кодими, ми почули, що в Гончаренко центрі плетуть сітки і прийшли. І тут нам не лише надали моральну дружню підтримку, а ще й допомогли з пошуками житла та його облаштуванням".

Багатьом учасницям заняття допомагають пережити біль втрати. Оксані вдалося вибратись з блокадного Маріуполя, а її чоловік-військовий, захисник Азовсталі, досі перебуває у ворожому полоні. "Мені стає легше, коли я розумію, що я роблю щось корисне для наших захисників. Ми плетемо сітки, ми спілкуємось, ми одна велика сім’я.  Завдяки цьому я менше плачу. Я стала сильнішою. Тут я знайшла справжню підтримку, нову сім’ю, яка мені так потрібна після довготривалої розлуки з моїм чоловіком. І ми всі віримо, що він скоро повернеться", - зазначила Оксана.

За словами народного депутата, засновника мережі Гончаренко центрів Олексія Гончаренка психологічна підтримка є одним з ключових напрямків роботи центрів зараз. "За ці 5 місяців ми вже відкрили ще 4 нових центрів. Волонтерство не припиняє бути актуальним по всій країні. І дуже важливо на цьому етапі кожному з нас головне втримати внутрішню рівновагу, знайти точку опори в собі, щоб продовжувати підтримувати наших військових кожен на своєму фронті. У Кодимі живуть чудові люди, які одразу відгукнулися і готові допомагати та тримати волонтерську оборону на півдні", – зазначив засновник волонтерської мережі.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.

Суспільство
Олексій Гончаренко
Читайте також:
окупанти
15 липня, 2022 п'ятниця
Окупанти готують новий масштабний наступ: ISW сказав, де чекати боїв
Офіс генпрокурора України
14 липня, 2022 четвер
Зрадив присягу та перейшов на бік окупантів. Ексзаступнику розвідувального управління Війського-морських сил повідомили про підозру
військові втрати України
Автор Андрій Коваленко
12 липня, 2022 вiвторок
Закрита статистика: чи мають право українці знати всю правду про наші військові втрати?
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.1
    Купівля 36.1
    Продаж 36.89
  • EUR
    Купівля 35.92
    Продаж 36.89
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 липня
12:26
Ексклюзив
Україна серце
Весь світ захоплюється українцями. Без України розвиток демократії буде неможливим,- президентка фонду "Razom for Ukraine" Хомʼяк
12:23
нафта
Європа стала найбільшим покупцем нафти із США вперше за 6 років, - Bloomberg
12:18
санкції проти Росії
На дні. Індекс промислового оптимізму в Росії впав до мінімуму
12:10
Ексклюзив
Наслідки російського обстрілу, Вінниця
У Вінниці після ракетного удару продовжують шукати дітей, - журналістка Дідух
12:06
СБУ
Коригували обстріли окупантів по об'єктах Миколаївщини: СБУ затримала агентів РФ
11:30
Оновлено
обстріл Миколаєва
Росіяни завдали ударів по двох університетах Миколаєва: випустили щонайменше 10 ракет, є поранені
11:14
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Російський розвідувальний літак А-50 покинув повітряний простір Білорусі, - моніторингова група "Беларускі Гаюн"
10:59
Ексклюзив
Залишки ракети Калібр, збитої над Вінничиною 14 липня
Ракети "Калібр" базуються на електроніці 70-х років, - головний редактор Defense Express Катков
10:49
зерно хліб пшениця елеватор
Угорщина хоче допомогти Україні з експортом зерна і пропонує переробні заводи на кордоні
10:40
білоруський рубль
У Білорусі стався дефолт за зовнішніми зобов'язаннями, - Moody's
10:39
знищена техніка окупантів
На Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів
10:29
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов
Нардепа Ковальова заочно арештували та оголосили у розшук
10:24
діти війна жертви
Повномасштабна війна РФ проти України: 352 дитини загинули, понад 1009 постраждало
10:10
Санкції
У США дозволили торгувати з Росією медобладнаннями, ліками й добривами
10:08
Інфографіка
євро
Курс валют 15 липня: євро продовжує дешевшати
10:03
Ексклюзив
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі та поранені
Росія і далі буде обстрілювати міста України ракетами через власну слабкість перед ЗСУ, - Чалий
10:01
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 38 тис. окупантів, 1672 танки й 220 літаків: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:53
окупанти
Наступними цілями російських військ будуть Сіверськ та Бахмут, - британська розвідка
09:39
У Сєверодонецьку 14 липня підірвалось авто з окупантами: 6 росіян отримали поранення
09:34
Німеччина уряд
Німеччина виділить €2,4 млрд на українських біженців
09:06
Окупанти завдали ракетного й авіаудару по Луганщині: постраждали цивільні об'єкти, померла жінка, поранена раніше
08:50
КНДР
Україна не може говорити про суверенітет, допомагаючи США із санкціями проти Пхеньяну, - МЗС КНДР
08:37
фейк, фейки
Окупанти відверто брешуть про розташування ЗСУ в дитсадках, лікарнях та церквах, - Генштаб
08:25
заправка авто
Третина литовців почали менше користуватись авто через високі ціни на пальне
08:20
Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора
Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора в День узяття Бастилії
08:02
окупанти танк
Ворог намагається просунутися до Слов’янська й Бахмута та перегруповується для наступу на Сіверськ, - Генштаб ЗСУ
08:01
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
На Дніпропетровщині росіяни за добу обстріляли школу, паркову зону та спричинили пожежу
07:53
Інтерв’ю
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Травмотерапевтка Наконечна: Не всі будуть мати ПТСР - буде певна посттравматична симптоматика
07:34
Канал Live
Канал нардепа Столара Live призупиняє своє мовлення
07:30
Микола Княжицький
Княжицький: Зеленський не розуміє до кінця, що Україна однаковою мірою належить як владі, так і опозиції
07:11
Наслідки російського обстрілу, Вінниця
Повномасштабна війна проти України: росіяни 17,3 тис. разів обстріляли цивільні об'єкти, понад 300 - військові
06:45
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН засудив російський ракетний обстріл Вінниці
06:17
Німеччина не пом’якшуватиме санкції проти Росії, - Бербок
05:55
окупанти
Окупанти готують новий масштабний наступ: ISW сказав, де чекати боїв
05:51
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик - Джошуа: найдешевший квиток на бій коштуватиме $250
05:32
Наслідки російського обстрілу, Вінниця
Одеська ОВА: мама загиблої дівчинки у Вінниці - вижила
05:18
ЗСУ
Міноборони показало, як від росіян обороняють Сіверськ на Донеччині
04:52
обстріли Сумщина
РФ обстріляла 8 громад Сумщини
03:53
Тарас Степаненко, "Шахтар"
Лідер "Шахтаря" Степаненко розповів, що зараз відбувається у команді
02:34
море військовий корабель
У Росії змінилось угруповання флоту через роздування шторму у Чорному морі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV