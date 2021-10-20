"Я тисну вже на всіх - олігархів, бізнес, Барчук": Зеленський відреагував на заяву телеведучої про тиск з боку ОПУ

Про це він сказав під час робочого візиту в Черкаській області, передає Сегодня.

"Я тисну сьогодні вже на всіх - на олігархів, на бізнес, тепер на Барчук... Якщо вона покаже, що я особисто їй щось говорив або голова Офісу - я обов'язково розберуся. У цілому дивно виглядає, що державне телебачення каже про тиск з боку держави. Могла б (Барчук – ред.) звернутися до нас ", - заявив Зеленський.

На заяву журналістів, що певні депутати-слуги відмовилися від участі в програмі, він відповів: "Ну відмовилися і відмовилися".

"Не розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, ніяких списків, тим більше телеканалу "Суспільне". Що стосується депутатів, вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди. Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції пана Давида Арахамії і щоб він тиснув на депутатів, вони обов'язково повинні ходити до цієї дами (Барчук – ред.), то я можу звернутися. Якщо скаже, що так можна у них, такі правила, вони обов'язково, як солдати, повинні до вас приходити. Ну, я зараз не тиснув, щоб ви сюди прийшли? Спасибі ", - додав Зеленський.



Нагадаємо, ведуча ток-шоу на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента почав тиснути на журналістів цієї програми.

Згодом, радник голови ОПУ Михайло Подоляк відреагував на заяву телеведучої телеканалу "Суспільне" Мирослави Барчук про тиск на журналістів з боку Офісу президента і зауважив, що для влади "принципово", щоб позицію держави представляли в ефірах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb