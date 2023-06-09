"Я завжди хотів жити тут": володар "Золотого м'яча" Бензема пояснив, чому обрав Саудівську Аравію

Про це повідомляє Goal.

"Чому я перейшов? Тому що я мусульманин, це мусульманська країна, і я завжди хотів жити тут", - сказав Карім Бензема.

У минулому сезоні "Аль-Іттіхад" виграв чемпіонат Саудівської Аравії та кваліфікувався в груповий етап Азійської Ліги чемпіонів.

Команда на 5 очок випередила "Аль Наср", за який грає Кріштіану Роналду.

Кар'єра Бензема в "Реалі":

35-річний Карім Бензема виступав за "Реал" з 2009 року. За цей час він зіграв за мадридців 648 матчів, забив 354 м'ячі та віддав 165 результативних передач.

Разом з командою Бензема 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів та клубному чемпіонаті світу і виграв 4 чемпіонських титули в Іспанії.

У нинішньому сезоні Бензема провів за "Реал" 43 матчі, забив 31 гол та зробив 6 асистів.