"Я завжди хотів жити тут": володар "Золотого м'яча" Бензема пояснив, чому обрав Саудівську Аравію
Зірковий новачок "Аль-Іттіхада" Карім Бензема розповів, чому він вирішив перейти у клуб з Саудівської Аравії
Про це повідомляє Goal.
"Чому я перейшов? Тому що я мусульманин, це мусульманська країна, і я завжди хотів жити тут", - сказав Карім Бензема.
У минулому сезоні "Аль-Іттіхад" виграв чемпіонат Саудівської Аравії та кваліфікувався в груповий етап Азійської Ліги чемпіонів.
Команда на 5 очок випередила "Аль Наср", за який грає Кріштіану Роналду.
Кар'єра Бензема в "Реалі":
35-річний Карім Бензема виступав за "Реал" з 2009 року. За цей час він зіграв за мадридців 648 матчів, забив 354 м'ячі та віддав 165 результативних передач.
Разом з командою Бензема 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів та клубному чемпіонаті світу і виграв 4 чемпіонських титули в Іспанії.
У нинішньому сезоні Бензема провів за "Реал" 43 матчі, забив 31 гол та зробив 6 асистів.
- Ексфорвард "Реалу" Карім Бензема та "Аль-Іттіхад" підписали контракт до 2026 року.
- Француз перейшов на правах вільного агента.
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