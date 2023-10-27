"Я знаю, що ти мене не зрозумієш": легкоатлетка Магучіх розповіла про поведінку Ласіцкене після початку війни

Про це Магучіх розповіла в інтерв'ю Євгену Проніну.

"Вона мені написала, але знаєш, таке було повідомлення: "Вибач, що я раніше не написала. Я думала, тобі це непотрібно, навіщо тобі це. Моя підтримка і слова необов’язкові". Я сіла і подумала. Написати мені після чемпіонату світу, коли я стільки інтерв’ю дала, що ніякого повідомлення від неї немає. Я думаю, вона відреагувала на це. Тому що багато ЗМІ тоді почали писати, що ніякої реакції немає, хоча виступали разом, в одному секторі змагалися. І тільки після цього вона мені написала", - розповідає Магучіх.

За словами легкоатлетки, Марія Ласіцкене не виявила жодної підтримки на початку повномасштабної війни.

"Було б по-іншому, якби вона написала нам у перші дні війни. Тому що дівчата сиділи в бомбосховищах, я теж. А так – ніякої реакції. Спочатку вона написала лист до Томаса Баха. Потім вона написала мені: "Я знаю, що ти мене не зрозумієш". В мене просто відпало це бажання, коли ще в середині війни, перший рік я чогось чекала", - каже Ярослава Магучіх.