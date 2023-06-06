Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ядерна зброя трохи передемонізована. Вченими вже підраховано, щоб настав кінець нашої з вами цивілізації, треба одночасно підірвати всі ядерні заряди, які є на планеті. Тільки цих ядерних бомб має бути у три рази більше, ніж є на сьогодні. Тому, якщо буде використана ядерна зброя, то ні до якого кінця світу це не призведе. Радіус дії ядерної зброї рахується навіть не кілометрами, а метрами. Суттєві руйнування відбуваються у 2-3 км від епіцентру тактичного ядерного вибуху. Радіація від ядерної зброї – це найменша складова від її руйнівної сили. Простіше кажучи, це дуже потужна бомба і головне у неї – ударна хвиля, а не радіаційне забруднення", - пояснив військовий аналітик.

Олексій Гетьман додав, якщо противник тактичну ядерну бомбу буде використовувати проти наступаючих військ, то це виглядатиме смішно, бо за 3-5 км від вибуху взагалі нічого ні з ким не трапиться. Крім того, наші військові вміють і знають, що робити у разі хімічної чи ядерної атаки.

"Наприклад, якщо на лінії фронту у 1000 км застосували одну тактичну ядерну ракету, то це повна маячня, яка не дасть ніякої переваги. Такими ракетами з військової точки зору є сенс атакувати якісь військові, інфраструктурні, енергетичні об'єкти, але така зброя переважно знаходиться всередині країни, а не на лінії фронту. Відповідно, ці боєзаряди мають бути доставлені якимось крилатими чи балістичними ракетами, які ми вправно збиваємо. Ще один нюанс – ядерна зброя має термін придатності у 10 років. Росіяни не міняли свої боєзаряди у більшості ракет з 1991 року. Не факт, що ці ядерні заряди взагалі вибухнуть. Ми інколи говоримо про брудну бомбу, а це є атомна бомба, у якої термін придатності вийшов. Тобто запал може вибухнути, радіоактивна речовина розкидається радіусом у 100 метрів, але ланцюгової реакції не буде", - розказав майор НГУ.

Гетьман зауважив, що з військової точки зору, використавши ядерну зброю, росіяни цим нічого не досягнуть: "Просто буде потужний вибух, радіація впаде за 2 години у 10 разів, через добу у 100 разів, за тиждень у 1000, тому ніякого кінця світу не буде. Тобто небезпека від ядерної зброї дуже перебільшена. Це робилося для того, щоб всі люди у світі виступали проти розповсюдження ядерної зброї, і це була правильна політика. Підсумую: по-перше, ніхто ядерною зброєю нікого не зітре з землі, по-друге, не така ця зброя небезпечна, як про неї розповідають, і третє – навряд чи росіяни будуть її застосовувати, бо їх вже попередили про відповідь блоку НАТО".