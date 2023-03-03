Резніков пояснив, чому вважає застосування Росією ядерної зброї малоймовірним
Міністр оборони України Олексій Резніков уважає застосування Росією тактичної ядерної зброї малоймовірним. Також він переконаний, що війна завершиться цього року
Про це він сказав в інтерв'ю Bild.
"Вони (росіяни, - ред.) отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії щодо ядерної зброї. Це блеф, я знаю росіян. Використання ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть", - висловився Резніков.
Окрім того, він висловив переконання, що війна закінчиться нашою перемогою вже цього року.
"Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і дійсно бачу, що є шанси цю війну закінчити нашою перемогою цього року. Я серйозно розглядаю це, я багато знаю, і це додає мені оптимізму. Оптиміст – це поінформований реаліст", - сказав Резніков.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що війна в Україні триватиме ще рік, адже РФ демонструє зневагу до життів як українців, так і своїх військових.
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