Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

"Вони (росіяни, - ред.) отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії щодо ядерної зброї. Це блеф, я знаю росіян. Використання ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть", - висловився Резніков.

Окрім того, він висловив переконання, що війна закінчиться нашою перемогою вже цього року.

"Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і дійсно бачу, що є шанси цю війну закінчити нашою перемогою цього року. Я серйозно розглядаю це, я багато знаю, і це додає мені оптимізму. Оптиміст – це поінформований реаліст", - сказав Резніков.