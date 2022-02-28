Ядерні погрози Путіна для відволікання уваги – Джонсон
Путін, своїми заявами про ядерну зброю, намагається приховати реальну ситуацію на війні із Україною.
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, коментуючи заяву Путіна про переведення сил стримування в особливий режим несення бойового чергування, передає CNN, повідомляє «Еспресо».
«Я сумніваюся, що Путін хоче зупинити війну чи піти, інакше це були б добрі новини. Нічого, що я раніше бачив у поведінці лідера Росії, не дозволяє думати, що він може бути щирим», - відзначив британський лідер, коментуючи ядерні погрози Путіна.
Дії Путіна нічого доброго не принесуть Росії і Захід давно його про це попереджав, - наголосив Джонсон.
- Нагадаємо, що раніше Британія закрила небо для Росії,
- Лідер ЄС заявила, що Україна повинна вступити в Унію.
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