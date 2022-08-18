Про це президент України повідомив на підсумковому брифінгу, інформує Еспресо.TV

"Ми детально обговорили ядерний шантаж Росії навколо Запорізької АЕС. Україна наголошує, що Росія повинна негайно і без будь-яких умов вивести всі війська з ЗАЕС, припинити обстріли і провокації. Неприпустимо, що РФ ставить нас на межу радіаційної катастрофи. Ми погодили з генсеком ООН параметри місії на ЗАЕС в легальний спосіб через вільну від окупантів територію", - зазначив Зеленський.

У цьому контексті він висловив сподівання, що ядерний шантаж точно має стати вирішальним аргументом для всіх, хто ще сумнівався, що Росію слід офіційно визнати державою-терористом.

Відзначимо, Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем наголосив, що переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України.

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