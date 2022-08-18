Ядерний шантаж Росії має стати останнім аргументом для визнання РФ державою-терористом, - Зеленський після зустрічі з Гутеррешем і Ердоганом
Ядерний шантаж точно має стати вирішальним аргументом для всіх, хто ще сумнівався, що Росію слід офіційно визнати державою-терористом
Про це президент України повідомив на підсумковому брифінгу, інформує Еспресо.TV
"Ми детально обговорили ядерний шантаж Росії навколо Запорізької АЕС. Україна наголошує, що Росія повинна негайно і без будь-яких умов вивести всі війська з ЗАЕС, припинити обстріли і провокації. Неприпустимо, що РФ ставить нас на межу радіаційної катастрофи. Ми погодили з генсеком ООН параметри місії на ЗАЕС в легальний спосіб через вільну від окупантів територію", - зазначив Зеленський.
У цьому контексті він висловив сподівання, що ядерний шантаж точно має стати вирішальним аргументом для всіх, хто ще сумнівався, що Росію слід офіційно визнати державою-терористом.
- Відзначимо, Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем наголосив, що переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.31
Купівля 39.31Продаж 40.14
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе