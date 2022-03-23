Ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести, - генсек НАТО

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Espreso.TV.

Відповідаючи на запитання журналіста про загрози ядерної війни, Столтенберг кваліфікував заяви Росії щодо використання такої зброї "небезпечними і безвідповідальними".

Генсек НАТО сказав, що у нього є чіткий меседж для Росії - що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести.

Нагадаємо, Пєсков розповів, за яких умов Росія може використати ядерну зброю.

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