Ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести, - генсек НАТО
Росія повинна припинити "брязкання ядерними шаблями"
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Espreso.TV.
Відповідаючи на запитання журналіста про загрози ядерної війни, Столтенберг кваліфікував заяви Росії щодо використання такої зброї "небезпечними і безвідповідальними".
Генсек НАТО сказав, що у нього є чіткий меседж для Росії - що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести.
- Нагадаємо, Пєсков розповів, за яких умов Росія може використати ядерну зброю.
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