Щобільше. У розслідуванні йдеться про те, що "Ашан" допомагав продуктами окупаційній армії навіть до того, як у березні минулого року видав публічну заяву зі словами "Мы выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что на данный момент жизненно необходимо".

Російське представництво "Ашана" добровільно допомагало МО РФ виконувати план мобілізації, співпрацюючи з військкомами та віддаючи їм інформацію про працівників для вручення повісток

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І ще на додаток. Розслідування прямо пише з посиланням на свідка, що російське представництво "Ашана" добровільно допомагало МО РФ виконувати план мобілізації, співпрацюючи з військкомами та віддаючи їм інформацію про працівників для вручення повісток.

Вже зараз вся реклама, всі вивіски "Ашана" і "Леруа Мерлена" в Україні мали б отримувати наліпки "Працює у Росії" і "Допомагає окупації". Але моя петиція, на яку ми з вами майже місяць тому назбирали понад 30000 підписів, досі не розглянута. Притому, що за законом Офісу Президента дається на це лише 10 робочих днів, які давно минули.

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Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

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