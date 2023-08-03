Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Як би важко сьогодні Херсонщині не було, але херсонський кавун є. Зрозуміло, що його немає в тих об'ємах, які були до війни. Батьківщина кавунів - це Олешківський, Голопристанський, Скадовський райони, де вирощували найкращі кавуни. Там земля піщана, температури повітря й опадів вистачає", - підкреслив Гордієнко.

За його словами, Миколаївщина й Одещина теж вирощують кавуни.

"На Херсонщині є велика проблема з замінуванням полів, тому мало посіяно баштани. 80% господарств не працює на правому березі. Більша частина фермерів не виїхали в поле, сподіваючись, що бур'яни висохнуть і за зиму приготуються до весняної посівної на 2024 рік", - додав Гордієнко.