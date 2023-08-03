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"Як би важко не було": Фермери Херсонщини заявляють, що врожай кавунів є, хоч і не в довоєнних масштабах

3 серпня, 2023 четвер
18:22
Війна з Росією кавун

Керівник Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонщини Олександр Гордієнко зазначив, що на Херсонщині не працює майже 80% фермерських господарств

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Як би важко сьогодні Херсонщині не було, але херсонський кавун є. Зрозуміло, що його немає в тих об'ємах, які були до війни. Батьківщина кавунів - це Олешківський, Голопристанський, Скадовський райони, де вирощували найкращі кавуни. Там земля піщана, температури повітря й опадів вистачає", - підкреслив Гордієнко.

За його словами, Миколаївщина й Одещина теж вирощують кавуни.

"На Херсонщині є велика проблема з замінуванням полів, тому мало посіяно баштани. 80% господарств не працює на правому березі. Більша частина фермерів не виїхали в поле, сподіваючись, що бур'яни висохнуть і за зиму приготуються до весняної посівної на 2024 рік", - додав Гордієнко.

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