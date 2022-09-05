Про це написав на своїй facebook-сторінці голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"У час, коли ЗСУ платить найдорожчу ціну на фронті, "Слуги Народу" готуються розкрадати гроші, які Захід дає на фінансування армії. Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Заходу 17,5 млрд доларів, що становить близько 60% усього українського бюджету. 60% українського бюджету Захід фінансує, сподіваючись на наявність в української влади якщо не совісті, то хоча б клепки. Клепки, щоб з цього бюджету не красти", – зазначив Шабунін.

За його словами, у відповідь на це депутати "Слуги Народу" сьогодні, 5 вересня, планують провести через комітет https://bit.ly/3Rgjf6J законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, а також спростять процедуру його звільнення https://bit.ly/3AduN4I. І вже на цьому тижні фракція Зеленського має намір протягнути цей законопроєкт через Раду.

"Допоможіть, будь ласка, знайти іншу мотивацію цих дій, окрім як бажання безкарно красти. Красти зокрема у військових і сімей, що залишились без своїх осель без страху бути покараним. Як думаєте, якою буде реакція західних союзників на це свинство? Може, вони ще більше грошей даватимуть? Може, на кращих умовах? Огидність цієї історії навіть мене в ступор вганяє", – додав Шабунін.

Він зауважив, що не володіє інформацією про те, чи знає про такі плани Зеленський. І додав: "Ми точно знаємо, що керує цією історією Єрмак особисто".

Про те, що монобільшість спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ, напередодні писала журналістка Олена Трибушна. Парадокс у тому, що його автором є фігурант антикорупційного розслідування, "слуга народу" Андрій Клочко.

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