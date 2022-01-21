Як на Євро поїхати, то він українець, а як війна - бразилець: ексфутболісти збірної України Зозуля та Мораєс підірвали мережу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ситуація розпочалася з інтерв'ю Жуніора Мораєса бразильському виданню lance.com, де в питанні про можливу повномасштабну війну з Росією він назвав себе бразильцем. Футболіст має український паспорт.



"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові і готові діяти, якщо щось станеться. Я відчував велику напругу у 2014 році, я бачив усе с самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує на війну", - сказав Жуніор Мораєс.



Один з найпатріотичніших футболістів України Роман Зозуля відреагував на слова Мораєса і пригадав, що той хотів зіграти за нашу збірну на Євро-2020 і прийняв українське громадянство.



"Як на Євро поїхати, так він українець, а як війна, то він бразилець", – написав Зозуля у коментарях в Facebook, прикріпивши емоджі з насмішкою.







Жуніор Мораєс відреагував на звинувачення в Instagram, де запевнив, що він українець і попросив не вірити фейкам.



"Я - українець! Я пишаюся тим, що я українець! З 2012 року я приїхав в Україну і до сьогодні 2022 року живу тут, навіть коли мав можливість виїхати. Будь ласка, не діліться фейковими новинами про моє життя", – написав Мораєс українською мовою.



8 грудня донецький "Шахтар" продовжив контракт з форвардом Жуніором Мораєсом.

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34-річний Жуніор Мораес є вихованцем "Сантоса". У Бразилії також грав за "Понте-Прету" та "Санту-Андре". Виступав за румунську "Глорію", болгарський ЦСКА та донецький "Металург". З 2015 до 2018 року форвард грав за "Динамо".У 2017 році перебував у оренді у китайському "Тянцзинь Цюаньцзянь".Жуніор Мораес ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України в складі "Шахтаря" у сезонах 2018/2019 та 2019/20.У квітні 2021 року Мораес травмувався на тренуванні та вибув на пів року, а наприкінці листопада повернувся до занять у загальній групі.За "Шахтар" у всіх змаганнях форвард провів 105 матчів і забив 61 гол. Його середня результативність 0,58 є найкращою в історії клубу серед усіх футболістів, які провели понад сотню ігор.На рахунку Мораеса 11 матчів та 1 гол за збірну України.