"Шахтар" продовжив контракт з найкращим бомбардиром
Донецький "Шахтар" продовжив контракт з форвардом Жуніором Мораесом
Про це повідомляє офіційний Twitter "Шахтаря".
Нова угода "Шахтаря" та Жуніора Мораеса розрахована до 30 червня 2022 року, попередній контракт був чинний до кінця цього року.
34-річний Жуніор Мораес є вихованцем "Сантоса". У Бразилії також грав за "Понте-Прету" та "Санту-Андре". Виступав за румунську "Глорію", болгарський ЦСКА та донецький "Металург". З 2015 до 2018 року форвард грав за "Динамо".
У 2017 році перебував у оренді у китайському "Тянцзинь Цюаньцзянь".
Жуніор Мораес ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України в складі "Шахтаря" у сезонах 2018/2019 та 2019/20.
У квітні 2021 року Мораес травмувався на тренуванні та вибув на пів року, а наприкінці листопада повернувся до занять у загальній групі.
За "Шахтар" у всіх змаганнях форвард провів 105 матчів і забив 61 гол. Його середня результативність 0,58 є найкращою в історії клубу серед усіх футболістів, які провели понад сотню ігор.
На рахунку Мораеса 11 матчів та 1 гол за збірну України.
- Нагадаємо, 7 грудня Жуніор Мораес вперше у нинішньому сезоні потрапив до заявки "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Шерифа".
- Після цього повідомлялось, що "Шахтар" не має наміру продовжувати контракт з форвардом Жуніором Мораесом
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