"Шахтар" продовжив контракт з найкращим бомбардиром

Про це повідомляє офіційний Twitter "Шахтаря".



Нова угода "Шахтаря" та Жуніора Мораеса розрахована до 30 червня 2022 року, попередній контракт був чинний до кінця цього року.

34-річний Жуніор Мораес є вихованцем "Сантоса". У Бразилії також грав за "Понте-Прету" та "Санту-Андре". Виступав за румунську "Глорію", болгарський ЦСКА та донецький "Металург". З 2015 до 2018 року форвард грав за "Динамо".

У 2017 році перебував у оренді у китайському "Тянцзинь Цюаньцзянь".

Жуніор Мораес ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України в складі "Шахтаря" у сезонах 2018/2019 та 2019/20.



У квітні 2021 року Мораес травмувався на тренуванні та вибув на пів року, а наприкінці листопада повернувся до занять у загальній групі.



За "Шахтар" у всіх змаганнях форвард провів 105 матчів і забив 61 гол. Його середня результативність 0,58 є найкращою в історії клубу серед усіх футболістів, які провели понад сотню ігор.

На рахунку Мораеса 11 матчів та 1 гол за збірну України.