Як під час війни укласти декларацію з сімейним лікарем. Роз'яснення МОЗ
Через військову агресію Росії багато українців змушені були покинути свої домівки та переїхати в більш безпечні регіони країни. Частина залишилася, проте втратила зв'язок зі своїм сімейним лікарем. Як у таких випадках отримати безплатну медичну допомогу на "первинці", пояснили в МОЗ
Відповідні роз'яснення опублікували на сайті Міністерстві охорони здоров'я України.
Якщо людина переїхала в інше місто чи область і потребує допомоги сімейного лікаря, вона може звернутися в найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. При цьому нову декларацію укладати не потрібно. Якщо живе там, де й раніше, але її лікар змінив місце проживання і вона втратили з ним зв’язок, може укласти нову декларацію з іншим лікарем.
Для цього на прийом з собою слід принести:
- оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;
- оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- свідоцтво про народження дитини (якщо пацієнт – дитина).
Порядок заповнення й подачі декларацій однаковий як у державних, так і приватних закладах охорони здоров'я, а також якщо сімейний лікар працює як ФОП. Лікар заповнює декларацію на комп'ютері, після чого видруковує її у двох примірниках. Пацієнт перевіряє дані і якщо все гаразд, один примірник бере собі, інший залишається в медичному закладі.
У МОЗ зазначають: попри війну, послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, і надалі залишаються безплатними. Зокрема огляд і консультація лікаря первинної медичної допомоги, аналіз крові, кардіограма, вакцинація, передбачена Національним календарем профілактичних щеплень, "Доступні ліки" та консультації вузьких спеціалістів за направленням лікаря першого контакту.
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