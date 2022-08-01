Як під час війни укласти декларацію з сімейним лікарем. Роз'яснення МОЗ

Відповідні роз'яснення опублікували на сайті Міністерстві охорони здоров'я України.

Якщо людина переїхала в інше місто чи область і потребує допомоги сімейного лікаря, вона може звернутися в найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. При цьому нову декларацію укладати не потрібно. Якщо живе там, де й раніше, але її лікар змінив місце проживання і вона втратили з ним зв’язок, може укласти нову декларацію з іншим лікарем.

Для цього на прийом з собою слід принести:

оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;

оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини (якщо пацієнт – дитина).

Порядок заповнення й подачі декларацій однаковий як у державних, так і приватних закладах охорони здоров'я, а також якщо сімейний лікар працює як ФОП. Лікар заповнює декларацію на комп'ютері, після чого видруковує її у двох примірниках. Пацієнт перевіряє дані і якщо все гаразд, один примірник бере собі, інший залишається в медичному закладі.

У МОЗ зазначають: попри війну, послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, і надалі залишаються безплатними. Зокрема огляд і консультація лікаря первинної медичної допомоги, аналіз крові, кардіограма, вакцинація, передбачена Національним календарем профілактичних щеплень, "Доступні ліки" та консультації вузьких спеціалістів за направленням лікаря першого контакту.

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