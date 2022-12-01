Як підготуватись до роботи з криптою: розповів юрист FAVBET

Без перебільшення історичне рішення для країни, що вже кілька років поспіль утримується в топі рейтингу Global Crypto Adoption Index. На жаль, остаточного виходу крипти з тіні поки не сталося, адже законодавці досі не проголосували зміни у Податковий кодекс, до яких, власне, прив’язане набрання чинності закону.

Втім, експерти галузі очікують, що це питання можуть вирішити ще до кінця року, а тому український бізнес має бути готовий до нових реалій вже зараз. CLO компанії FAVBET Михайло Приходько поділився своїм баченням впливу нових платіжних інструментів та як їх застосувати у бізнесі.

Врегулювати не тільки криптовалютні розрахунки, а й супутні технологічні інновації

Це допоможе однозначно підвищити інвестиційну привабливість ринку для міжнародних партнерів та привернуть увагу нових прогресивних клієнтів. Процесинг криптовалют відкриє перед українськими компаніями можливість стати конкурентоспроможними на міжнародних ринках.

Детально оцінити міжнародну практику

FAVBET постійно шукає та впроваджує інноваційні інструменти. Операції з криптовалютами не стали виключенням. Ми детально розглянули реалізовані проєкти у цьому напрямі, оцінили міжнародну практику процесингу, провели тести. За нашими оцінками — віртуальні активи вже незабаром стануть звичним будуть широко використовуватись в повсякденному житті кожної людини. Не виключенням буде і сфера розваг.

Вивчити та врахувати усіх плюсів роботи з криптовалютою

Зважаючи, що криптовалюти створювали як альтернативу фіатним грошам, вони можуть запропонувати бізнесам декілька важливих переваг. Таких як — незалежність від інфляції, неможливість блокування та відносна анонімність. Також треба враховувати й швидкість та дешевизну трансакцій, особливо коли йдеться про великі суми.

Оцінити можливі виклики

Інтеграція нових методів для бізнесу досі пов’язана з низкою викликів. В першу чергу з тим, що закон "Про віртуальні активи" досі не вступив в дію. На даний час бізнес фактично не має законних підстав для впровадження криптовалютних платежів.

Навіть, коли закон набере чинності, повинен пройти певний час, перш ніж регулятори сформують нормативно-правову базу, розроблять чіткі правила та нададуть необхідні роз’яснення. Сподіваємось, що цей процес не затягнеться.